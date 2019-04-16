美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員訓練計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元；行政部門已通知國會。

該新聞稿寫道，這項研擬的軍售案將有助於提升接收方（指台灣）的安全與防禦能力，如此也有助於美國的外交政策與國家安全，這是該區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量。

國防安全合作局表示，這項軍售案出售的設備與支援服務，不會改變區域的軍事平衡。

新聞稿指出，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。 美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，國務院批准對台軍售案。圖為中華民國與美國國旗。本報資料照片 分享 facebook

【中央社華盛頓15日專電】

美國國防安全合作署（DSCA）今天表示，美國國務院批准一項5億美元對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，並通知國會。

DSCA發出新聞稿指出，這項軍售主要是提供目前在路克空軍基地（Luke Air Force Base）進行的F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計畫與後勤支援系統，軍售總額5億美元。

新聞稿指出，這項軍售符合美國法律與政策，也將有助於提高台灣安全與防禦能力，從而支持美國外交政策與國家安全，台灣也將繼續成為區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量，但也不會改變區域的基本軍事平衡。

這項軍售也是繼3月底美國國防部公告一份由雷神公司得標的「外國軍事銷售」（FMS）合約，提供台灣海軍艦艇的相關雷達翻修，總價近5000萬美元後，最新一筆軍售案。

至於國防部於2月底向美方提出的F-16V戰機採購案，國防部長嚴德發日前曾表示，已向美方提發價書需求信函，依程序推定，美方7月將回覆是否同意。