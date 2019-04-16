共軍轉型「遠征型空軍」 我應補強東南部戰力

2019-04-16 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



國軍F-16戰鬥機伴飛監控共軍轟6K。 圖/空軍提供 分享 facebook

中共昨天又派出多架戰機擾台，且實施以往不常見的「跨軍種／跨戰區」聯合操演。學者表示，中共空軍從過去的單純國土防衛角色，逐步向「遠征型空軍」轉型，也可看出共軍努力加強跨戰區演練，以因應台海一旦發生戰事的需求。

日本防衛省統合幕僚監部網站昨晚發布相關訊息指出，飛越宮古海峽的中共軍機，包括四架轟六Ｋ與一架運八電戰機，並且刊出攜帶「長劍廿」巡弋飛彈的轟六Ｋ近距離照片。

鑑於中共機艦頻頻航出第一島鏈，在台灣東方的西太平洋水域活動，未來解放軍第二艘航空母艦服役，將使我方來自東部的威脅更加強。因此在五月底舉行的漢光卅五號演習中，國防部擬於廿九日在花東外海，舉行一場大規模海空聯合對抗操演，驗證國軍是否有能力因應共軍從東面進犯，演習結果將作為調整補強的依據。國防部已照會美、日等國家。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲說，中共前年開始，由多機種混合編組的遠海長航訓練漸成常態。尤其值得注意的是，中共空軍年度最大規模的「紅劍」對抗演習，過去都在十一月舉行，隨著去年中央軍委發布新版「軍事訓練大綱」，「紅劍」也提前至六月舉行。隨著今年的演習時間將至，未來在六月之前，可能會頻繁出現類似的長航訓練。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑說，這次繞台的轟六型機，從編號看屬於東部戰區的空十師，以往都直接由華東出海、順時針繞台，這次卻由南部戰區範圍出海、逆時針繞台。顯示共軍考量到，如果台海發生問題，美方干預不一定來自東方，也可能來自南海，東、南兩個戰區都會介入，必須加強混合行動。