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獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

【即時短評】共機又繞台 目的為何？有什麼新哏？

2019-04-15 23:09聯合報 記者程嘉文╱即時報導

就在蔡英文總統出席美國在台協會酒會的同一天，共軍再度進行大規模遠海長航，而且還出現「跨軍種／跨戰區」的操演模式。對中南海而言，從政治到軍事，當然都有其目的。

解放軍雖然規模龐大，但以往在跨軍種聯合作戰能力上，卻明顯落後先進國家，從七大軍區的位階等於海、空軍司令部，可看出建政初期陸軍獨大的遺跡。不過2016年2月，共軍將七大軍區改為五大戰區，各戰區統率轄下各軍種部隊，司令員不一定再由陸軍出任。去年元旦更發布新版「軍事訓練大綱」，強調訓練「實戰化、體系化」，力圖軍事革新。

共機遠海長航，雖然早在2015年就開始，不過以往除了海軍航空兵「自己人」之外，空軍飛機出海長航，幾乎都與海軍艦艇各行其是。但由去年12月起，出現海軍艦艇預先航出島鏈進入西太平洋，搭配空軍長航機隊進行協同操演的情況。顯示新版軍訓大綱頒布後，跨軍種的聯合作戰演練，已經有一定成績。

值得注意的是，中共空軍是由南部戰區轄區飛出巴士海峽進行長航，但是長航的「主角」轟六型機，以及海軍的艦艇，卻又屬東部戰區，亦即這場操演不僅跨軍種，在參演單位與戰術行動上，也出現跨戰區混合。這當然將聯合層級再推進一步，可能是由中央軍委的聯合作戰指揮中心親自上陣。

這種跨軍種、跨戰區的操演，當然要經過相當時間的預先籌備，絕非臨時起意。不過挑選今天進行，除了天候等客觀因素，應該也有針對當前政治局勢的理由。就在蔡政府積極表態向川普政府「一面倒」同時，中南海再度出動機艦，在台灣旁邊「秀肌肉」，當然對台北與華府，都有敲山震虎的警告意味。

共機出巴士海峽到西太平洋操演，結束後大可直接循原路飛回駐地，卻選擇改走北路的宮古海峽飛回大陸。此舉就軍事層面來說意義不大，但由「原路飛返」變成「繞台一周」，對外宣傳效果卻截然不同。這當然是繼3月31日兩架戰機跨越海峽中線之後，進一步的神經戰。未來中南海若打算再加碼，增加遠海長航或跨越中線的架數，或讓戰鬥機以空中加油方式，全程跟隨轟六繞島，都是可能的選項。

今天（4/15）執行繞台的轟六20119號機，隸屬安徽的空十師。圖／日本防衛省統...
今天（4/15）執行繞台的轟六20119號機，隸屬安徽的空十師。圖／日本防衛省統合幕僚監部
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