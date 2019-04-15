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獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48聯合報 記者程嘉文╱即時報導

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部），今天（15日）晚間發布新聞稿指出，4架（兩批次）中共空軍的轟6K轟炸機，以及一架運8電戰機，今天由台灣東方空域北上，飛越琉球群島沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，經東海飛回中國大陸。

我國國防部在今天下午就宣布消息，共軍包括轟6K轟炸機、運8電戰機、空警500預警機、Su-30戰鬥機、殲11戰鬥機等各式機種，中午由大陸南部陸續出海，向東南穿越巴士海峽飛到台灣東方，實施遠海長航。隨後除轟6K繼續北上，經宮古海峽、東海飛返原駐地之外，其他飛機則循巴士海峽原路飛返。

兩者相較，我方新聞稿未提及運8也伴隨北上，日方則發布照片，顯示一架由運八改裝成、機身兩側有大型平板天線的「高新四號」電戰機。

從日方公布的照片中，轟6除了掛載兩枚「長劍20」空對地巡弋飛彈外，更值得注意的是機號，分別為「20118」與「20119」，由號碼可得知，其來自中共空軍第10師。中共空軍在大陸東南，共有兩個操作轟6的單位，分別是位於安徽的空10師，以及湖南的空8師，分別隸屬東部與南部戰區。兩個單位都曾多次執行遠海長航，但過去都由各自「轄區」出海，亦即空10師由浙江出海，空8師由廣東出海；如果執行繞台飛行，也遵循「主場出海、客場上岸」：空10師飛順時針，浙江出海，經宮古海峽出島鏈，再由巴士海峽向西飛，從廣東登陸飛回；空8師則飛逆時針，航路正好相反。

然而今天的飛行是由廣東出海，經巴士海峽東飛，以逆時針繞台。以往這種任務都是由空8師擔任，這次卻是空10師，打破以往慣例。

對此，中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑說，這顯示共軍考量到，如果台海發生問題，美方干預不一定來自東面，也可能來自南海，東、南兩個戰區都會介入，必須加強彼此混合行動。

轟六K，20118號機。圖／日本防衛省統合幕僚監部
轟六K，20118號機。圖／日本防衛省統合幕僚監部
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運八「高新四號」電戰機。圖／日本防衛省統合幕僚監部
運八「高新四號」電戰機。圖／日本防衛省統合幕僚監部
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轟六K，20119號機。圖／日本防衛省統合幕僚監部
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