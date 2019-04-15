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台灣關係法40年慶祝酒會 統派團體館外抗議

2019-04-15 15:35聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

美國在台協會今晚將在內湖新館舉行台灣關係法40年友誼慶祝酒會，統派團體下午即在館外揮舞旗幟抗議。

統派團體在美國在台協會內湖新館外抗議。記者余承翰／攝影
統派團體在美國在台協會內湖新館外抗議。記者余承翰／攝影
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