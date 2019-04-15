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400億買新戰車與救濟車 固守台版奧馬哈沙灘

2019-04-15 12:08聯合報 記者洪哲政╱即時報導

傳美方將在近期內宣傳布售我108輛M1A2軍售案。圖取自美國陸軍官方網站
傳美方將在近期內宣傳布售我108輛M1A2軍售案。圖取自美國陸軍官方網站
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傳美方將在近期內宣傳布售我108輛M1A2軍售案。官員證實，此次M1A2案戰車購案，除本身及彈藥、後勤、訓練以及拖運板車等外，還同時採購十餘輛M88A2裝甲救濟車，「銳捷專案」總額約400億元台幣左右。而戰車所需彈藥製造、車輛系統維修、製造技術，美方都將技轉給我方。

國軍現役有兩種主戰車，M60A3戰車，是1991年第1次美伊戰爭結束，美國全面汰換後，國軍自1995年起分批接收，迄今已使用近20年，戰車車齡超過30年；另國軍自製的CM-11勇虎戰車，採M60A3底盤及M48A3砲塔，另加裝美軍M1A1坦克的射控系統，從1990年服役迄今，車齡亦逾25年。

國防部證實，陸軍「銳捷專案」對美採購108輛M1A2戰車，新增台美工業合作需求，由美方轉移技術給包括中科院、軍備局第202廠、陸軍兵整中心等單位，進行戰車砲塔系統生產、組裝及測試技術；戰車全車含動力系統生產、維修、組裝及測試。此外，戰車駕駛手熱像及射空系統生產、維修、組裝及測試技術移轉，則轉移給中科院、軍備局401廠與陸軍飛勤廠負責。M1A2戰車裝備損壞時，可由台灣及時維修拆解後實施組裝反測試作業，不需透過送美回修管道。

對於陸軍採購M1A2戰車的戰術用途，官員表示，主力戰車在灘岸殲敵反登陸作戰中，是聯合截擊的要角。國防部提出濱海決勝與灘岸殲敵戰略構想，而濱海與灘岸是台灣最大的防禦優勢，國軍選擇這兩個區域作為決戰點，集中三軍戰力進行防衛作戰。將領表示，在這個決戰區域規劃下，我方戰機不用飛那麼遠，在我空優範圍內，協助三軍進行聯合截擊、防空、反登陸作戰，掌握戰場主動，創造有利態勢，阻敵上岸登陸，迫使敵軍登陸任務失敗。

官員說，陸軍對美採購108輛、約兩個營的M1A2戰車，搭配現有戰車群運用，在灘岸殲敵階段集中火力阻敵，對敵軍兩棲正規登陸灘頭發起反擊，將主力戰車前推至灘際，趁敵軍重裝備舟波與主戰坦克尚未抵灘下卸之前，摧毀正在上陸的敵軍兩棲登陸戰車、登陸艇、氣墊船等目標。而新購戰車部署北部，在「灘岸殲敵」階段主要規劃部署在桃園海湖到林口發電廠一線沙灘，當地因綿長沙灘地形與高低落差，被從事台美軍事交流的美軍私下稱為「台灣的奧馬哈（Omaha）海灘」。奧馬哈沙灘是美軍二戰時諾曼第登陸時，作戰傷亡最慘烈的灘頭。

而由於戰車將在地形複雜的灘頭移動，恐生故障，官員表示，M1A2案戰車購案，除本身及彈藥、後勤、訓練以及拖運板車等外，還同時採購十餘輛M88A2裝甲救濟車，「銳捷專案」採購總額將約達400億元左右。

國軍現役有M88裝甲救濟車，新採購的M88A2是美軍現役M1系列主戰車、重型突擊橋及自走砲車等戰鬥載具的拖救主力，乘組員為3人，最大行程為321.68公里，拖吊裝備包括主絞盤、鋼纜、輔助絞盤與吊桿、推土鏟等。車長艙蓋上配備一挺自衛用12.7公厘重機槍，可裝備1500發子彈，車頭另裝有兩具煙幕彈發射器。原先需要兩輛M88A1裝甲救濟車，才能對M1型主戰車進行拖救作業，但現在只需一輛M88A2型就可執行任務，M88A2裝甲救濟車可將翻覆的M1戰車翻正，或吊起M1的砲塔更換。

傳美方將在近期內宣傳布售我108輛M1A2軍售案。圖取自美國陸軍官方網站
傳美方將在近期內宣傳布售我108輛M1A2軍售案。圖取自美國陸軍官方網站
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