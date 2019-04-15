國防預算明年攀高 人員維持費比率卻下降

2019-04-15 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防預算中人員維持費多年來額度居高不下，但在國軍義務役走入歷史後，今年人員維持費首度出現「負成長」的現象，軍事投資、作業維持費則因應「敵情威脅」雙雙攀高，增列國內研製及短期可獲得武器裝備需求，或調增戰力維持需求。國防部預判，當志願役人力達成90%員額補充目標的16.9萬人後，年度所需事費用就會趨於穩定，所占比例將隨國防預算成長而逐年下降。

政府已宣示將採購M1A2戰車的「銳捷專案」與新購F-16V戰機的「鳳陽專案」，前者已編列在108年度國防機密預算中，後者傳將動特別預算。國防部長嚴德發日前在立法院證實109年就會執行此案，今年就要著手預算編列。國防預算勢必攀高。

國防部表示，108年度國防預算編列3460億元，較107年度3277億元增加183億元，增幅5.6％。而以資源配置區分，增幅以軍事投資為17.2%為最多，作業維持7.3%次之，人員維持費則為負成長，為-1.3%。

國防部披露，108年度國防預算軍事投資編列951億3059萬元，佔預算27.5%，較107年度法定預算811億9072萬9000元增加139億3986萬1000元，主要因應敵情威脅，快速提升戰力，增列國內研製及短期可獲得武器裝備需求。

國防部說，作業維持費108年度編列944億3193萬2000元，其中含國安局預算48億8226萬1000元，較107年度法定預算880億149萬3000元增加64億3043萬9000元，主要是因應敵情威脅，調增戰力維持需求。

國防部指出，人員維持費108年度編列1564億8633萬元，較107年法定預算1585億827萬7000元，減少20億2194萬7000元，主要是減列一次性專案補助勞工退休準備金10億元，及核實評估志願役人力成長、調增勤務加給等所需法律義務支出。

國防部說，經國軍募兵制招募及留營成效加持，志願役編現比由101年的58%，至107年12月己達82.8%，超越年度81%目標，志願役人力呈現穩定成長趨勢。截至107年8月底止，國軍志願役人數為15萬2834人，和目標中的16萬9000人還有相當差距。