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空軍戰機服役逾廿年 專家：美軍更高齡仍是主力

2019-04-15 12:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍說明現役F-16戰機等主力機隊服役已逾20年，據以解釋採購零附件預算成長的原因，有專家表示，這種現象已是世界上絕大多數軍隊不得不面對的現實，以美軍而言，美國空軍現役機隊的總平均機齡28年，F-16機隊平均就已有27年機齡；而美軍這些機齡「遠超過20歲的」戰機，不但仍在全球執行作戰任務，更將是如果台海發生戰事時，勢須賴以馳援助戰的重要兵力。

由於機隊採零附件預算高漲，引發立法院關切，立委凍結預算要求空軍司令部說明，空軍透過預算解凍報告解釋說，空軍現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障率增高等情況，主力的F-16戰機故障率成長約30%，今年耗資25億餘元採購零附件維持妥善，幻象2000-5戰機故障也逐年成長42%，得花43億餘元買零附件維持妥善。

梅復興看到相關報導透過臉書貼文表示：空軍12種機型服役逾20年，故障率攀高，言下之意顯是亟需增撥資源維修提升或更新汰換，但他不得不要提舉以下事實，供各界思考。

梅復興表示：根據美國傳統基金會去年10月發表的研究，美國空軍現役機隊的總平均機齡28年，撇開平均機齡56年祖父級的B-52與KC-135之流不談，連肩負美軍44%空優戰力的F-15機隊，平均機齡都已高達34年，F-16機隊也已都有27年了。更令人吃驚的是，美國空軍現役的機隊中，只剩55個中隊是堪任戰備 (combat-coded)的，而其中更只有32個中隊是屬於空軍常備部隊，並非後備或國民兵。相形之下，我們空軍現役堪任戰備的兵力規模大概在15或16個中隊之譜。

他說：美軍這些機齡「遠超過20歲的」戰機，不但仍在全球執行作戰任務，更將是如果台海發生戰事時，勢須賴以馳援助戰的重要兵力。

梅復興說，資源不足，裝備役期延長，結構與系統必須延壽等，早就已經是世界上絕大多數軍隊不得不面對的現實，國軍其實對這些問題也不陌生，早就該規劃因應對策。但嚴格來說，空軍已是近年來囊括資源最多的軍種，而且馬上就又要花費鉅額經費增購新戰機。就算確有所本，但至少在短期內恐怕也很難獲得太多的同情或更多預算優先挹注。

部署在花蓮的F-16戰機機群。資料照。記者洪哲政／攝影
部署在花蓮的F-16戰機機群。資料照。記者洪哲政／攝影
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空軍戰機F-16
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