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【重磅快評】「投誠方便麵」背後的「誠實棒棒糖」

2019-04-15 10:32聯合報 主筆室

國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括內容全都是簡體字的「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」。在當今廿一世紀資訊戰、經濟戰早已明爭暗鬥的今天，國防部還在搞這種心戰手法，讓人啞然失笑之餘，更不禁擔憂領導者或國軍是否認真把對岸當成「可怕的敵人」對待？

國防部文宣心戰內容強調民主自由的可貴，以及呼籲揚棄專制統治政權，這是我方之長，並無問題；然則，同時展示招降敵軍用的市售知名蛋捲、餅乾、泡麵、牛奶糖，在包裝上加印簡體字文宣，變身「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」等「心戰食品」，以期共軍別抵抗、快投降，就不禁讓人質疑主其事者到底懂不懂現代戰爭，乃至對岸中共長期以來投注於解放軍的資源有多龐大？

僅就最直接的戰時戰術邏輯來說，誠不知這些「投誠食品」的發送時機為何？中共犯台部隊登陸台灣後若糧彈充足，會需要或白目到吃這種敵人送到手中的食品嗎？換個角度想，如果共軍也送一批「投誠食品」給國軍，不缺糧的國軍弟兄除了拿手機拍個照酷炫一下，又何必以身相試？又試問，投誠食品該如何送至共軍手中？既然共軍已登陸台灣，難道還有空優可以仰仗飛機空投？駕車運送豈不成了對方活靶？

若是共軍已然被包圍數天、糧食已絕，更合宜的作法不是應該要求共軍速速放下武器以換得活命熱食才對？此時送「投誠食品」過去，莫非竟是要他們吃飽了拿起武器再戰？

相較戰術邏輯之不通，更可怕的是當今蔡政府主政下的對抗共軍戰略思維。即使真如國防部所言美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段，難道竟不知美軍與國軍所面臨的敵人，實有著物資後勤條件的天壤之別？

幾十年前對岸搞文革、搞大躍進，搞得飢民遍布，我方利用空飄海飄乾糧罐頭夾帶反共文宣還多少有點用處，如今對岸已經是世界第二大經濟體，甚至泰半年輕人還嫌方便麵沒營養改以叫外賣替代了，若還在拿「吃觀音土啃樹皮」的思維設想心戰文宣，這豈止是與現實脫節而已？

不過，國人也不必太過苛責國防部，當蔡政府高層想的是若真的開戰就算拿掃帚對抗也絕不投降，而不是想方設法從戰略角度避免台海戰事發生，國防部官員「拿香跟拜」祭出「投誠方便麵」一招，好像也是挺正常的事。只不知官員們有無意識到，此舉更猶如我方吃了「誠實棒棒糖」一般，十足的自曝己短啊！

國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。本報資料照片
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