親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
政治
軍事
綜合

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

犯台共軍哩來來來 國軍請你們吃「投誠方便麵」

2019-04-14 15:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，內容全都是簡體字。國防部文宣心戰處長樓偉傑今天表示，心戰文宣內容強調民主自由的可貴，揚棄對專制統治的政權為主軸，針對中共從不放棄武力犯台，時時對我文攻武嚇的訊息進行有效的反制。

心戰大隊今天在台北市「文化營區，展示心戰作業車。同時展自行包裝招降敵軍用的「心戰食品」，透過市售知名蛋捲、餅乾、泡麵、牛奶糖，在包裝加印簡體字文宣，變身「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，要共軍別抵抗，快投降。包裝盒還印上最近投降地點的位置圖，地點隨部隊駐地不同而改變。

心戰大隊長王宜弘表示，心戰作業車具備影音剪輯、攝錄播放與文宣出版等三大系統，可結合各階段狀況製作心戰、心防、主官精神講話影片、快報、傳單、安全證及海報等心戰文宣品。相較於往年只能以手工方式製造簡易的心戰成品，除了在品質上大幅提升，更能隨戰況發展，廣泛透過影音、實品與平面印刷等多元媒介，影響敵軍心理，達成心理作戰所設定的目標。

對於所謂「投誠食品」，王宜弘低調説這只是一般心戰文宣品，也否認針對共軍，強調美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段，透過創意和巧思，將可茲運用的物資轉為可資對敵的心戰品。

樓偉傑則表示，心理戰除了運用於戰時，承平時期也必須擔負重要的責任，除在心防上提醒全國軍民，常保憂患意識；在對敵方面，更需發揮讓敵人不敢輕易犯我的威嚇效果。

樓偉傑指出，戰時心戰文宣品的製作選材是多樣化的，國軍配合戰場實需，結合台灣自由民主意涵，從食品外包裝到各種隨處可見的民生用品，都是心戰文宣品可運用的素材，做到植基於平時，運用於戰時。

此次國防部心戰大隊在第三屆全國高中儀隊初賽，運用食品外包裝設計所展出的文宣品，就是要凸顯心戰作業車的能量，除了展現品質更佳的文宣品，並以強調民主自由的可貴，揚棄對專制統治的政權為主軸，針對中共從不放棄武力犯臺，時時對我文攻武嚇的訊息進行有效的反制。

國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵...
國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，全都是簡體字。記者洪哲政/攝影
分享

國防部國軍中共

相關新聞

軍方將知名品牌食品改為戰時對共軍心戰宣傳品

2019-04-14 12:33

空軍現役12型服役逾20年 主力戰機故障率高

2019-04-14 11:19

空軍反制中共電偵機 國防部：管制電磁波發射

2019-04-14 10:27

海軍採購20公厘近程自動化武器系統首部署烏坵

2019-04-14 10:18

老悍馬車將有新裝 陸軍要加裝結構性車頂與人員安全帶

2019-04-14 08:20

立法院要求國防部研發即食披薩為軍用口糧

2019-04-14 08:15

國軍預醫所研發生物製劑 科研人員編制曝光換新血

2019-04-14 08:11

空軍耗資百萬研究AESA雷達偵蒐效益最佳組合及運用

2019-04-14 08:08

空軍攔截共機寰網系統故障頻傳去年19次故障

2019-04-14 08:06

影／《軍情站》到學校教書去！老軍機獲事業第二春

2019-04-13 11:01

綠委要求修改陸官校歌 前校長提告

2019-04-13 00:32

國軍迫下載代駕APP防酒駕？陸軍指揮部：從未強制要求

2019-04-12 15:10

酒後代駕App 軍人下載洗負評？

2019-04-12 13:26

國軍心戰片愛國敢戰六聲道發音 排灣族飛官受矚

2019-04-12 12:20

強制軍人下載代駕APP惹反彈？ 國防部：僅為個案指控

2019-04-12 12:00

影／軍方強迫下載代駕APP 小兵負評洗版讓新創公司背鍋

2019-04-12 11:46

影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之3--老U維修保養大公開

2019-04-12 11:28

漢翔樂見新戰機採購 盼不影響國機國造政策

2019-04-12 11:15

「母親公車」攻擊事件之後 Abu Jihad再成以色列暗殺黑名單

2019-04-12 10:27

影／軍人之友社勞軍 前進南北高山雷達站

2019-04-11 17:07

國軍採購108輛M1A2 120公厘戰車彈將國造

2019-04-11 17:03
看更多

熱門文章

李毅自曝2017年進入民進黨中央 會見「有關負責人」

2019-04-13 19:56

蔡籲民進黨團結 賴清德：請蔡要求網軍停止對我攻擊

2019-04-13 19:34

韓國瑜訪洛杉磯 再累也要和昔日老鄰居碰面

2019-04-13 16:28

韓國瑜哈佛20字談台灣未來 郭台銘有話說

2019-04-14 11:05

賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

2019-04-14 10:00

賴盼蔡停止網軍攻擊 總統幕僚重炮反擊

2019-04-13 22:53

韓赴會花1.5h開車 蔡正元罵：這樣團隊怎選總統？

2019-04-13 15:46

曾說支持蔡英文連任卻偷襲登記？賴清德：我光明磊落

2019-04-13 19:39

與李毅前年對談武統 民進黨負責人：我們扛起中華民國

2019-04-13 20:23

英粉攻擊賴清德是「誠信檢視」？ 林濁水批：韓蔡不同

2019-04-14 08:48

韓國瑜談「好總統」條件 賴清德回應了

2019-04-13 19:37

「他們來了一二百人」李毅向陸媒講述遭遣返經歷

2019-04-13 17:05

韓國瑜訪洛杉磯副市長 談城市治理及兩岸問題

2019-04-14 04:53

被指不是合作研究員 王丹秀手冊酸：典型「中二病」

2019-04-13 16:41

李毅爆料 民進黨：見面是在黨部外的地點

2019-04-13 21:03

【即時短評】藍綠大亂 柯文哲形勢大好？

2019-04-13 23:06

串連徵召韓國瑜選總統 藍北市議會黨團要開第一槍？

2019-04-13 21:00

林濁水：與鄭文燦別苗頭？ 韓國瑜得意不免怪怪的

2019-04-14 08:18

韓國瑜洛城批：3任總統把台灣經濟搞到殘廢

2019-04-14 11:45

憂區域立委剩10席 賴清德：316前沒問過我選不選

2019-04-13 19:06

韓國瑜洛城訪高科技產業 成功的台灣女企業家做簡報

2019-04-14 01:31

被冠賣國賊 盧秀燕：准統獨遊行台中不是第一個

2019-04-14 10:01

李毅前年進民進黨如今被驅逐 藍委要民進黨出面說明白

2019-04-13 22:15

綠營最激戰立委初選 3人說民調第一他神回這句

2019-04-13 19:59

孫大千批王浩宇：拿李毅照片看圖說話 自抬身價

2019-04-13 19:34

WTO判決打臉謝長廷？謝：泛政治化人士連標都沒看清

2019-04-13 16:57

蔡總統：賴清德要得到支持 應先證明有誠信

2019-04-14 12:07

不分區立委轉戰 多個選區恐現任立委捉對廝殺

2019-04-14 10:29

受邀幫柯寫國政白皮書 劉俊秀：「我是綠的」已退出

2019-04-13 17:37

韓國瑜拜訪洛杉磯副市長 盼增加往來

2019-04-13 23:53

影／籲停止網軍攻擊 蔡英文：攻擊我的都是賴熟悉的人

2019-04-14 11:30

台中「和平統一」遊行被罵翻 羅智強痛罵：憲法白痴們

2019-04-14 09:57

表態沒意願參選2020 吳敦義網路聲量反創近半年新高

2019-04-14 11:36

總統幕僚：賴清德曾多次說不選 支持蔡總統

2019-04-14 04:03

見證歷史！福衛七號今啟航 上午10點開放新竹歡送會

2019-04-14 08:58

韓國瑜唱「山」歌 贏得滿堂采

2019-04-14 09:24

被稱卡韓大將軍 王金平：把初選制度定下來才是黨福氣

2019-04-13 17:52

韓：年輕時 就有雄心保衛中華民國

2019-04-13 16:12

被惡意中傷 盧秀燕的維基百科列「半保護狀態」

2019-04-13 16:33

空軍攔截共機寰網系統故障頻傳去年19次故障

2019-04-14 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top