犯台共軍哩來來來 國軍請你們吃「投誠方便麵」

2019-04-14 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部心戰大隊製作「投誠食品」，示範軍方戰時招降共軍的心戰手段，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，內容全都是簡體字。國防部文宣心戰處長樓偉傑今天表示，心戰文宣內容強調民主自由的可貴，揚棄對專制統治的政權為主軸，針對中共從不放棄武力犯台，時時對我文攻武嚇的訊息進行有效的反制。

心戰大隊今天在台北市「文化營區，展示心戰作業車。同時展自行包裝招降敵軍用的「心戰食品」，透過市售知名蛋捲、餅乾、泡麵、牛奶糖，在包裝加印簡體字文宣，變身「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，要共軍別抵抗，快投降。包裝盒還印上最近投降地點的位置圖，地點隨部隊駐地不同而改變。

心戰大隊長王宜弘表示，心戰作業車具備影音剪輯、攝錄播放與文宣出版等三大系統，可結合各階段狀況製作心戰、心防、主官精神講話影片、快報、傳單、安全證及海報等心戰文宣品。相較於往年只能以手工方式製造簡易的心戰成品，除了在品質上大幅提升，更能隨戰況發展，廣泛透過影音、實品與平面印刷等多元媒介，影響敵軍心理，達成心理作戰所設定的目標。

對於所謂「投誠食品」，王宜弘低調説這只是一般心戰文宣品，也否認針對共軍，強調美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段，透過創意和巧思，將可茲運用的物資轉為可資對敵的心戰品。

樓偉傑則表示，心理戰除了運用於戰時，承平時期也必須擔負重要的責任，除在心防上提醒全國軍民，常保憂患意識；在對敵方面，更需發揮讓敵人不敢輕易犯我的威嚇效果。

樓偉傑指出，戰時心戰文宣品的製作選材是多樣化的，國軍配合戰場實需，結合台灣自由民主意涵，從食品外包裝到各種隨處可見的民生用品，都是心戰文宣品可運用的素材，做到植基於平時，運用於戰時。