福衛三號多撐了11年 福衛七號功能更強

2019-04-14 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象衛星福衛七號今早在新竹國家太空中心舉辦歡送會，15日起程飛往美國。它將取代福衛三號，成為太空中最精準的溫度計2.0。

福衛七號約今日11點從國家太空中心啟程，靠著比一般貨車更平穩耐震的氣墊車運送，並置放於約攝氏20度的控溫庫中，維持各項元件的穩定性。

福衛七號由6顆衛星組成，是由台灣國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國的國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同研發的氣象衛星，是台美在太空合作上的重要里程碑。

福衛七號衛星將搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器，可接收美國的GPS及俄國的GLONASS全球衛星導航系統（GNSS）訊號，藉由量測無線電掩星訊號，可推導出大氣層壓力、溫度、和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度。

福衛七號升空後，將取代2006年就升空的福衛三號。升空6個月後就可以開始接收資料，但6顆衛星需花19個月，從才能發射到的720公里的高空，逐漸降到550公里，覆蓋每個軌道。

6枚衛星部署完成後，傾角24度的軌道可供蒐集中低緯度的資料，可提供在南北緯50度間每天4000 筆大氣資料，提升國內氣象預報準確度及劇烈天氣（颱風路徑及降雨）預測準確度，對於天氣預報、氣候觀測、太空天氣監控有很大的助益。

為何衛星需要汰換？國家太空中心副主任余政憲說，由福衛七號取代福衛三號，是因為人造衛星都有壽命。余政憲表示，一來是電子元件本身就有使用期限，第二是衛星推進器的燃料有限，太陽能板上的電池也有壽命。

余政憲說，福衛三號本來預計的壽命是2年，但發現信號接收功能正常，運行長達13年之久。福三如今雖有些老舊，還能間斷性的接收信號，所以還沒除役。余政憲表示，福衛七號的功能性更強，且加入了備援設備，預計壽命為5年。

台灣的第一顆衛星福衛一號於1999年發射，是全球第33個擁有衛星的國家。目前仍在運作的衛星為福衛三號與福衛五號，福一、福二因功能失效而除役，福四和福六則因計畫中止而取消運作。

福衛七號主持人朱崇惠指出，福衛七號於2015年進廠。她說，過程中最具挑戰的是跨國合作。在福衛七號計畫中，台灣主要負責整合硬體系統，發射業務由美國負責，硬體設備由英國廠商協力。