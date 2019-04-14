空軍現役12型服役逾20年 主力戰機故障率高

2019-04-14 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



共機殲11戰機穿越海峽中線，空軍動員IDF與F-16戰機進行攔截，我方服勤戰機現況引人關注。空軍司令部表示，空軍現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障率增高等情況，主力的F-16戰機故障率成長約30%，今年耗資25億餘元採購零附件維持妥善，幻象2000-5戰機故障也逐年成長42%，得花43億餘元買零附件維持妥善。

空軍司令部表示，108年編列增加29億8496萬3000元，是因空軍現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障率增高等情況，須逐年採購採購新件更替，以維持妥善，遂行戰備任務。108年首先重點執行F-16及幻象M-2000型機老舊零件採購新件及發動機屆點翻修所需零附件購製等。

空軍司令部披露，F-16戰機104年至107年在使用、維修上，故障頻次從104年的1萬0711次逐年成長，截至107年11月15日，故障發工已產生1萬3936次，成長約30%。修購預算也成長51.59%，達25億6305萬2000元。主要是用於慣性導航單元與發動機模組翻修。