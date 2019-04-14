每年經過台灣6次 福衛七號將是太空「最精準溫度計」

2019-04-14 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



衛星福衛七號今早在新竹國家太空中心舉辦歡送會，11點半結束後將運往桃園機場旁的華儲公司進行裝盤，15日起程飛往美國。

福衛七號由6顆衛星組成，是由台灣國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國的國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同研發的氣象衛星，是台美在太空合作上的重要里程碑。福衛七號升空後，將取代2006年就升空的福衛三號，每年經過台灣6次。

科技部長陳良基說，福衛七號包含3個重要的科學元件，第一個是導航衛星接收器，第二是離子速度儀，第三是無線電射頻信標。陳良基說，福衛七號用於觀測中低緯度的氣象，希望氣象信號接收量能達到福衛三號的3到4倍，將能讓中低緯度氣象觀測更精準，為台灣的災害防救帶來更多幫助。

陳良基說，福衛七號將是太空中「最精準溫度計的2.0版」。他表示，台灣幾乎每年都舉辦福衛三號的氣象信號研討會，邀請各國氣象學者參與，奠定台灣在全球氣象觀測與發展領域的影響力。福衛三號運行13年的的信號預報成果，讓氣象預報的精準度提升10％以上，希望福衛七能再提升精準度。