老悍馬車將有新裝 陸軍要加裝結構性車頂與人員安全帶

2019-04-14 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在陸軍服役超過27年的美製悍馬車，至今仍活躍在軍中，但每年都要耗資高額預算採購零附件，而因為悍馬車頂棚與邊門防護力不足，乘架人員還沒安全帶可繫，陸軍司令部表示，陸軍規劃在悍馬車上安裝結構型車頂體架及4點式安全帶等，現正辦理評估中，預計今年進行樣車試製。

在陸軍服役近28年的悍馬車，因為保養妥當，常被邦交國「覬覦」，透過外交管道索討要求援贈，結果卻發生如106年多明尼加向我索討加運費約5170萬餘元的悍馬車，到手後隨即與中共建交。國防部表示，這筆5170萬6851元餘元預算，外交部已於去年(107)12月27日全數撥還國防部並完成核銷。

國防部表示，統計106年至108年悍馬車零附件購置預算，已逐年大幅下降，106年度高達1億3475萬6000元，107年降至8064萬7000元，108年度則降至7532萬3000元。