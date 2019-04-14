國軍預醫所研發生物製劑 科研人員編制曝光換新血

2019-04-14 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部預防醫學研究所實驗室，目前任務是建立國內生物防護能量，以因應突發性病原事件緊急應變處理。軍方公開預醫所科研人員編制及薪給，薪資行情略高於民間同等行業。國防部表示，預醫所現有研發人員，均為經驗豐富研究菁英，平均年齡已50歲，己於民國107年10月1日完成聘用三等助理研究員3人進用作業，年齡30歲以下。

國防部表示，中山科學研究院轉型為行政法人後，目前僅國防醫學院預防醫學研究所聘有相關科技研人員，現編制有37人，現員31人，編現比84％。現職年齡分布51歲到65歲占55%，50歲以下占45%。支給基準均比照同階軍職，五等到七等比照校級占57%，聘二等至聘四等比照尉級占43%，屬研發人才，高階人力較多。

國防部說，國防部研科人員比照同階軍職，薪額及專業加給計約3.7萬到8.3萬元，另108年1月人力銀行薪資情報，民間醫藥、生物科技、化學工程等研發人員的月薪，約在3.5萬至6.1萬元，與國防部科研人員薪資概同。

國防部指出，預醫所聘雇科研人力薪資，針對實際擔任科技研究發展人員，均輔導其依規定得科技品位，使其研究發展人員，均輔導其依規定取得科技品位，使其除薪額及專業加給外，得以支領科支品位加給，薪資範約可提高至4.6萬至12.8萬元，略高於民間科技產業。