空軍耗資百萬研究AESA雷達偵蒐效益最佳組合及運用

2019-04-14 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍接收F-16戰機性能提升案加裝AESA雷達的F-16V戰機，國防部今年編列115萬7000元，計畫委託民間，針對多基主動相控陣列雷達AESA，進行偵蒐效益最佳組合及運用模式評析研究。

空軍司令部表示，這項研究案是針對可偵蒐匿蹤戰機的主動相控陣列雷達，進行最佳組合運用研究，透過模擬方式，評估及驗證部署效益，滿足未來防空作戰需求。