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空軍耗資百萬研究AESA雷達偵蒐效益最佳組合及運用

2019-04-14 08:08聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍接收F-16戰機性能提升案加裝AESA雷達的F-16V戰機，國防部今年編列115萬7000元，計畫委託民間，針對多基主動相控陣列雷達AESA，進行偵蒐效益最佳組合及運用模式評析研究。

空軍司令部表示，這項研究案是針對可偵蒐匿蹤戰機的主動相控陣列雷達，進行最佳組合運用研究，透過模擬方式，評估及驗證部署效益，滿足未來防空作戰需求。

空車指出，面對持續升高的敵情威脅及匿蹤武器系統，此案具研究價值，成果可供未來建軍備戰參考。

空軍陸續接收「鳳展專案」中加裝AESA的F-16V戰機，國防部今年編列115萬7...
空軍陸續接收「鳳展專案」中加裝AESA的F-16V戰機，國防部今年編列115萬7000元，計畫在108年度委託民間，針對「多基主動相控陣列雷達（AESA）偵蒐效益最佳組合及運用的模式評析研究」。
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戰機F-16空軍

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