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國軍心戰片愛國敢戰六聲道發音 排灣族飛官受矚

2019-04-12 12:20聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部推出首部以國語、原住民語、台語、英文、客家語與新住民柬埔寨語的文宣影片，影片披露包括來自排灣族F-16戰機飛行員在內的陸、海、空軍、政戰各兵科國軍官兵，各以不同代表性語言表達守護國家、堅守崗位的精神，強調國軍聯合作戰，守護家園「沒有族群分別」的理念。

影片貼上國防部發言人臉書，網友多給予好評，尤其對於排灣族戰機飛官表達肯定：「真的很感動，民族融合共同保衛台灣，很開心原住民同胞用他們的族語表達！台灣真棒！」「排灣族的飛官耶，好酷！」「很棒喔！好多語言，原住民是我們排灣族的語言喔！」

國防部表示，今日推出「全方位國軍，全方位守護」影片，呈現「國軍無所不在的守護、永遠不變的承諾」。「全方位的國軍」意指國軍官兵成員來自各地，不分族群、不分性別，唯一的信念就是發揮團隊合作的精神，共同維護國家主權、領土的完整；「全方位守護」則是強調空中、海上、陸地、水下、山巔，乃至於安定人心，每一個角落，都有國軍建構最完善的保護網，讓國人的安全獲得最好的保護。

國防部說，影片以國軍為中心點，運用魔術方塊6面不同顏色象徵「全方位」的概念，片中來自新北市的陸軍張少尉，展現巾幗不讓鬚眉的決心，是第一位女性專業軍官的戰車排長；F-16戰機飛行員白中校是來自排灣族的空軍健兒，堅持只要有他在，領空一定安全的豪情；海軍艦指部盧士官長是南部鄉下長大的小孩，他熱愛這份守護家園的工作；陸軍兩棲偵察營李士官長曾赴美接受士官長學院正規班，將國軍精實的訓練展現在國際舞台；海軍陸戰隊林下士是勤勞樸實的客家人，懷有「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的信念；陸軍特指部林一兵的母親來自柬埔寨，身為新住民第二代的他，挺身捍衛山隘要地；家中長輩隨軍來臺安生立命的青年日報新聞官謝上尉，與出生臺南的憲訓中心輔導長孫中尉，共同肩負鞏固國人與官兵的心理、激勵士氣的責任。

國防部指出，這8位官兵象徵著守護家園是沒有族群的分別，更不受時空限制，全體官兵在不同崗位上，秉持相同的信念。國軍遵照蔡總統的指示「主權國土，寸土不讓；民主自由，堅守不退」，是軍人無所不在的守護以及不變的承諾，因為我們是「全方位的國軍，全方位的守護」。期盼國人給予國軍支持與鼓勵，攜手同心守護我們美麗的家園，確保引以為傲的民主自由。

空軍來自排灣族的白姓F-16戰機飛行員在片中以原住民母語表達守護國家的理念。圖擷...
空軍來自排灣族的白姓F-16戰機飛行員在片中以原住民母語表達守護國家的理念。圖擷自國防部「全方位國軍，全方位守護」影片
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