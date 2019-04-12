強制軍人下載代駕APP惹反彈？ 國防部：僅為個案指控

相關新聞
影／軍方強迫下載代駕APP 小兵負評洗版讓新創公司背鍋2019-04-12 11:46
國軍心戰片愛國敢戰六聲道發音 排灣族飛官受矚2019-04-12 12:20
影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之3--老U維修保養大公開2019-04-12 11:28
漢翔樂見新戰機採購 盼不影響國機國造政策2019-04-12 11:15
「母親公車」攻擊事件之後 Abu Jihad再成以色列暗殺黑名單2019-04-12 10:27
影／軍人之友社勞軍 前進南北高山雷達站2019-04-11 17:07
國軍採購108輛M1A2 120公厘戰車彈將國造2019-04-11 17:03
國防部研製軍備有條件開放大陸零組件 立院初審通過2019-04-11 12:36
傘兵空降訓練不中斷 陸軍宣示留駐大武營區至110年2019-04-11 11:29
酒後失態調職卻代醫學院長？嚴德發：林石化非正式回任2019-04-11 09:57
影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之2--空中直擊保養試飛2019-04-11 09:44
華府專家：美國即將公布售我M1A2戰車 F-16還要等等2019-04-10 23:59
酒後失態遭拔官 林石化回鍋代理國防醫學院長2019-04-10 17:31
因應共軍活動頻繁 海軍艦艇保養費增一倍2019-04-10 16:38
台製軍備無法外銷？ 張冠群：Never say never2019-04-10 12:34
嚴德發說海峽中線是美軍協調兩岸訂立2019-04-10 12:02
再拋軍改版本 呂玉玲：修正12條改亂象2019-04-10 11:27
影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之1--老U整備360VR2019-04-10 11:16
採購F-16V編預算 國防部：盼壓在3000億以下2019-04-10 11:03
立委關切 陸軍司令部允為UH-1H舉行除役活動2019-04-10 10:07
傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情2019-04-10 08:15
海軍耗資570萬美元 執行基隆級艦對空雷達天線維保2019-04-09 21:39
女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成2019-04-09 14:40
索羅門將組新政府 外交部：續推合作深化邦誼2019-04-09 14:03
政治操作！軍購大錢坑 台灣填得起嗎？2019-04-03 15:29
熱門文章
韓國瑜哈佛演說：台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平2019-04-12 04:13
獨／深夜已與移民署聯繫 李毅：一秒鐘都不想待台灣2019-04-12 01:19
【即時短評】「活在魚缸裡」的韓國瑜 聲望正被消耗？2019-04-12 04:19
初選期程又延後 高嘉瑜：真的沒臉再批國民黨「換柱」2019-04-11 13:33
影／韓國瑜自費到哈佛被質疑 王淺秋：別見不得高雄好2019-04-11 13:03
延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」2019-04-12 10:11
找不到李毅！移民署無法強制出境 今夜動員找人2019-04-11 20:11
李毅離台留言：不勝愛台灣、中國必須統一也必然統一2019-04-12 08:05
王丹批韓國瑜 孫大千：這位民運領袖膽子究竟有多小2019-04-11 14:43
韓國瑜被打成蜂窩 只有她「撿到槍」怒嗆民進黨2019-04-12 09:00
手抖是真的、還是假的？ 扁拍影片傳臉書給大家看2019-04-12 00:41
韓國瑜：誰能做到這8個字 就是個了不起的總統2019-04-12 09:44
移民署尋獲李毅 今上午7時25分將強制遣返香港2019-04-12 07:27
陸學者李毅受邀來台 內政部：令今出境 列不受歡迎人士2019-04-11 16:24
韓國瑜哈佛演講自費 蔡正元：不要打費正清中心的秋風2019-04-11 14:55
國軍採購108輛M1A2 120公厘戰車彈將國造2019-04-11 17:03
韓國瑜波士頓僑宴 韓粉高呼選總統2019-04-12 08:08
「神力女超人」許淑華補胎 粉絲老闆合照抵錢還「補一送一」2019-04-11 16:51
學者：若韓國瑜成為總統候選人 勢必要再去一趟美國2019-04-12 03:42
柯P開微博救人氣…不只綠營幹譙 還被人說學「韓式」步伐2019-04-12 08:00
720多位僑胞聚波城見韓國瑜 自製標語：選總統救台灣2019-04-12 06:31
哈佛座談提問犀利 韓國瑜：好幾題超越市長層次了2019-04-12 09:27
挺蔡網軍圍剿賴清德 郭國文林宜瑾籲勿親痛仇快2019-04-11 19:03
吳敦義不選總統 韓國瑜友人：韓被徵召參選可能性再升2019-04-11 13:42
訪美第一夜飯店警鈴大作 韓國瑜：當惡作劇沒在怕2019-04-12 00:00
李毅宣稱沒有要去演講 統促會：有所本才印海報2019-04-11 22:43
蔡正元：韓國瑜若在哈佛教授招待所演講是很好待遇2019-04-11 17:14
比蔡英文優秀？ 柯Ｐ神回：「of course！」2019-04-11 15:53
影／密會美魔女被抓包 王世堅情感豐富 送禮哲學花招多2019-04-11 16:52
成徵召韓國瑜絆腳石？ 王金平：自己總統初選一定過關2019-04-12 11:03
初選延期藏「5/22+7」密碼 陳其邁怒喊：回去怎交代？2019-04-12 11:51
震撼！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」2019-04-12 12:22
媒體訪得到、政府找不到李毅？ 移民署限令出境破功2019-04-12 03:38
柯文哲開設微博帳號自介「台灣阿北」3天粉絲破萬人2019-04-11 13:34
蔡英文「尊重」初選延後 游梓翔：虛偽政治的極致表現2019-04-11 16:56
台北市政4年做好做滿？ 柯P：我是很想這樣子2019-04-11 18:30
自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文2019-04-12 11:57
諷蔡英文「滅絕師太」 蔡正元：將用更荒唐手段對付韓國瑜2019-04-12 10:46
吳敦義重啟協調 將在韓國瑜回台後密集邀約2019-04-11 20:41
新聞眼／剩一口氣的民進黨…延長賽選邊站 分裂加劇2019-04-12 00:40
留言