強制軍人下載代駕APP惹反彈？ 國防部：僅為個案指控

2019-04-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國軍推酒駕防制，傳出強制軍人下載代駕APP，引發軍人不滿。國防部表示，軍方防制酒駕的措施多元，提供代駕APP只是措施之一，也沒有要求不定期檢查，更無從中牟利，相關指控僅為個案主張，不應藉以引申為官兵反彈。

國防部發言人陳中吉表示，國軍防酒駕措施，最大目標是要保障官兵出入平安，包韓日常教育加強防治概念，或是提供代駕APP資訊都是多元措施之一，做法行之有年，只是要提高官兵防酒駕認知，提供官兵避免酒駕方式，相關指控並不符完整實情。

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