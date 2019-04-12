影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之3--老U維修保養大公開

2019-04-12 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



陸軍所使用的UH-1H，除少數自美接收，多數為民國59年至65年由航發中心(現漢翔公司)、中科院航研所與美國貝爾公司授權合作，在台中水湳生產的「國產版」。雖然當時的航發中心僅負責組裝，零件都是原裝進口，但國造的經驗也為後續維護打下了重要基礎。

不過航空器的維修不同於一般交通工具的維修，所有的項目都必須嚴格遵照「維護手冊」內的各項技令完成，除了零件料號必須核對無誤，拆卸與安裝程序更要按部就班，甚至連螺絲鬆緊的「扭力值」都得嚴格遵守。維修作業在逐項經過維修領班與檢驗(QC)的核對後，先進入地面測試，後再進入飛行測試通過後，才算完備整個維修程序。

在保養程序中還有一項值得關注，是直升機發動機的清洗作業。除了週期性針對發動機內部積碳的清洗，當直升機在高鹽分的區域執行任務後，鹽分結晶容易殘留於發動機內部，這時就必須使用特殊工具來清除發動機內殘留的鹽份，避免渦輪葉片遭到鏽蝕危害飛安。

服役將近50年，UH-1H在維護上除了要遵守SOP，也重視「手路」(指強調手工的技巧)的傳統，雖然已被UH-60M的電腦檢測與模組化所取代。不過機械維護有許多的細節並非光靠手冊就可完備，在「老Ｕ」的身上，更可以看到經驗傳承的重要。