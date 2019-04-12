「母親公車」攻擊事件之後 Abu Jihad再成以色列暗殺黑名單

2019-04-12 10:27 聯合新聞網 麥田出版



在「母親公車」攻擊事件之後，Abu Jihad再成以色列暗殺黑名單。圖／ingimage 分享 facebook

一九八八年三月七日早晨。「母親公車」 像往常一樣，從貝爾謝巴開到迪蒙納（Dimona，位於奈吉夫沙漠）核能廠。車子來到公路上一處荒無人煙的地點，突然見到路中間站著三名男子，旁邊還停著一輛軍車。三名男子攔下母親公車，揮著自動武器來到車上，乘客這才發現三人是阿拉伯恐怖分子。公車上頓時亂成一團，四十名在迪蒙納核能廠上班的乘客乘亂逃出公車。恐怖分子強占了公車，將還在車上的九名婦女與兩名男子擄為人質。以色列特種部隊幾乎立即趕到，將公車團團圍住。恐怖分子開始與他們談判，要求釋放關在以色列監獄裡的巴勒斯坦人犯，交換公車上的人質。三名恐怖分子揚言每半小時殺一名人質，並率先殺了人質維克多．拉姆以立威。

以色列特種部隊根據接獲的第一波情報，知道這三名恐怖分子在那天清晨從埃及控制的西奈跨越邊界，途中還劫持了一輛軍用吉普車。以色列邊界警衛軍轄下的特種部隊「亞瑪」（Yamam）奉命突擊這輛巴士。亞瑪遵命行事，殺了三名恐怖分子，但恐怖分子在臨死前也殺了兩名他們劫持的婦女：琳娜．帕沙卡─席拉茲基與米蓮．班雅。在談判過程中，一名恐怖分子曾大叫道：「阿布．吉哈派我們來的！」

（本文出自《野小子特種部隊》，麥克．巴佐合（Michael Bar-Zohar）、尼希．米夏爾著，譚天譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 對以色列國防軍情報人員而言，「阿布．吉哈」（Abu Jihad）這名字一點也不陌生。阿布．吉哈又名「聖戰之父」，本名卡利．奧瓦吉（Khalil al-Wazir），是阿拉法特的副手，也是巴解組織的軍事頭子。他生在當時屬於巴勒斯坦英國託管區的拉雷，長在加薩難民營。還不到二十歲，他就拉攏其他巴勒斯坦青年組織抵抗團體，即是阿拉法特手下「法塔赫」的第一批成員。阿布．吉哈參加法塔赫在以色列境內幹下的第一次行動，於一九六五年一月一日在國家輸水系統（National Water Carrier）的一座廠房放了一枚炸彈。

在贖罪日戰爭之後，他策畫了一連串對以色列的恐怖攻擊：一九七四年在納哈利亞（Nahariya）的攻擊，造成以色列人四死六傷；一九七五年三月五日對特拉維夫沙威（Savoy）濱海酒店的攻擊，造成八名人質與三名國防軍士兵死難，其中包括尤吉．義艾利上校；一九七五年七月四日，在耶路撒冷鬧市錫安廣場（Zion Square）用一具裝了詭雷的電冰箱引發巨型爆炸，奪走十五條人命；一九七八年三月十一日濱海路（Coastal Road）大屠殺，三十五人喪生；還有一九八五年九月在賽普勒斯利馬索爾（Limassol）殺害三名以色列船員等。

到一九八八年，阿布．吉哈開始遙控發動巴勒斯坦人第一次武裝叛亂──巴勒斯坦人稱為「起義」──成為許多巴勒斯坦人心目中反以色列鬥爭的象徵。他娶了英提莎．奧瓦吉（Intisar al-Wazir）為妻。英提莎．奧瓦吉又叫烏姆．吉哈（Umm Jihad，即「聖戰之母」），是個讓人印象深刻的女人，也是自成一格的領導人。她為阿布生了三子一女。以色列於一九八二年入侵黎巴嫩以後，阿布．吉哈與他的戰友被逐出黎巴嫩，四年以後又遭約旦驅逐，最後隨同法塔赫其他領導階層一起在突尼西亞首都突尼斯安身。

阿布．吉哈早在幾年以前就名列以色列暗殺黑名單；以色列曾經計畫幾次暗殺他的行動，但都在最後一刻喊停。不過在一九八八年三月「母親公車」攻擊事件發生以後，他又成為以色列人注意的目標。軍事情報局局長阿農．里金─沙哈克將軍做出結論：必須剷除阿布．吉哈。里金─沙哈克可不是隨口說說的泛泛之輩，他是因一九七三年青春之泉行動而獲贈勳的英雄。（見第十四章）

國防軍新參謀長丹．蕭隆（恩德培救援人質行動的幕後策畫人）原則上批准了這一項行動，並且把行動管理與準備工作交給副參謀長、曾擔任總參偵搜隊隊長的艾胡．巴拉克。這項要在距以色列一千五百五十多英里（兩千五百公里）外執行的任務顯然極其複雜。國防軍向莫薩德求援。自法塔赫領導階層遁入突尼斯以來，莫薩德就不斷擴展其情報網路。莫薩德潛伏在突尼斯的特工曾經祕密造訪阿布．吉哈住的「藍白小鎮」，將他的住宅拍照，甚至還畫出房屋結構與內部格局的精確藍圖。一名莫薩德女特工用假藉口造訪了他的家，提出一份家具擺設與屋內狀況的報告：一條門廊連接門口到擺了許多沙發與太師椅的客廳；有一扇門通往阿布．吉哈的書房；另一扇門通往廚房；還有一座上二樓的樓梯。二樓有阿布．吉哈與妻子，以及女兒哈南的臥室。阿布．吉哈夫婦與他們兩歲大的嬰兒尼達爾住一間臥室。兩個年齡較長的兒子則在美國念書。

母親公車（Mothers’Bus）：因為車上乘客多為婦女而得此名。

吉哈（Jihad）即阿拉伯文「聖戰」之意。

藍白小鎮（Sidi Bou Said）：坐落地中海邊的小鎮，其中所有的房屋都只有白牆與藍色門窗兩種顏色，因而得名。

（本文出自《野小子特種部隊》，麥克．巴佐合（Michael Bar-Zohar）、尼希．米夏爾著，譚天譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。）