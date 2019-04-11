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高雄銀打掉慶富7億呆帳 董事長：失敗的放款案

2019-04-11 12:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市議員李雅靜今天質詢高雄銀行核貸給慶富集團的缺失，高銀董事長張雲鵬透露，經統計共損失11億多元，扣除擔保4億元，現剩7.6億多元呆帳，有信心以高銀的盈餘分兩年抵銷完。不過李雅靜得知高銀總經理王進安僅記2支申誡處分，要求高銀提供詳細懲處及具體改善作為。

李雅靜今於市議會財經部門質詢，質疑高銀核貸給慶富是不是弊案？問題出在哪？張雲鵬說，「客觀來說不是弊案，是失敗的放款案」，張也指，問題在於「徵信做得不夠確實」，金管會是以作業有疏失裁罰800萬。

張雲鵬表示，遭慶富拖欠款項餘額11.9億元，但有擔保品已抵銷4億，剩餘7.62億元呆帳，實際上沒損失那麼多，可用盈餘「COVER」，分兩年打消這些帳。

李雅靜詢問高銀事後有什麼具體作為，張雲鵬說內部有做大幅度改善、專案放款有更加緊審核，總經理記2支申誡，但李雅靜不滿指出，這麼大損失僅2支申誡，要求提供詳細資料，包括檢討改善措施 、高銀提供金管會的具體作為及核貸給慶富集團子公司款項。

張雲鵬事後解釋，懲處人員包括總經理王進安、授信管理處處長、2位分行經理，張也補充，7.6億呆帳已於2017年底、2018年1月分兩次打掉，預計連以2年盈餘就能「COVER」，「高銀沒虧損，只是盈餘減少」。

據了解，高雄銀行在獵雷艦弊案中，為慶富擔保獵雷艦的履約金保證17億4665萬元，當時高銀要求用活期存款16.85億元設質予高銀來擔保16億元，剩餘1億4665萬元，則以信用貸款方式由陳慶男夫妻當連帶保證人；高雄地檢署偵辦此部分認定相關高銀人員沒有背信罪嫌，簽結處分。

張雲鵬也指出，高銀與慶富公司自1992年開始往來，比較集中在2013、2014年，在獵雷艦標案中，僅為慶富做履約金保證，沒有核貸其他款項，更與後來9間銀行聯貸案都沒關聯，高銀於獵雷艦案並無損失。

高市議員李雅靜今天質詢高雄銀行辦理慶富公司授信的缺失。記者林伯驊／攝影
高市議員李雅靜今天質詢高雄銀行辦理慶富公司授信的缺失。記者林伯驊／攝影
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高銀董事長張雲鵬（前右二）、總經理王進安（前右一）。記者林伯驊／攝影
高銀董事長張雲鵬（前右二）、總經理王進安（前右一）。記者林伯驊／攝影
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慶富獵雷艦陳慶男

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