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國防部研製軍備有條件開放大陸零組件 立院初審通過

2019-04-11 12:36聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交國防委員會上午初審通過國防產業發展條例草案，其中爭議條文軍品研發、產製、維修之關鍵零組件及原料，不得來自大陸地區，但特殊需要經主管機關同意者，不在此限。國防部副部長張冠群表示，美國當年研發SR-71偵察機，就是派人秘密自敵對陣營蘇俄取得鈦合金，這項條款最後通過初審。

國防產業發展條例草案第22條規定列管軍品研發、產製、維修之關鍵零組件及原料，不得來自大陸地區、香港 、澳門或其人（居）民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之法人、機構或團體。 因特殊需要經主管機關同意者，不在此限。第三地區投資之法人、機構或團體 之認定，準用大陸地區人民來台投資許可辦法第三條第二項規定。

國防部表示，為避免影響國家安全、維護國防安全及有效管控列管軍品研發、產製、維修所需的關鍵零組件及原料來源，同時考量列管軍品 研發、產製、維修個案上有特殊需要時，可同意開放的彈性機制，因此在第一項明定列管軍品研發、產製、維修之關鍵零組件及原料，不得來自對岸，但因特殊需要經主管機關同意者，不在此限。

張冠群說，美國當年研發SR-71偵察機，就是派人秘密自敵對陣營蘇俄取得鈦合金。

SR-71偵察機。圖／美國空軍官方網站
SR-71偵察機。圖／美國空軍官方網站
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SR-71偵察機。圖／美國空軍官方網站
SR-71偵察機。圖／美國空軍官方網站
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國防部立法院香港

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