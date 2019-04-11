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印度五毛出征？「網路印度教徒」的社群暴民戰

誰懂韓國瑜心境？他13句話中有話 不只說給藍太陽聽

影／《軍情站》UH-1H除役特輯3之2--空中直擊保養試飛

2019-04-11 09:44聯合報 記者徐宇威╱即時報導

(註:片中受訪者姓名因陸軍司令部保密要求故做隱蔽處理 特此說明)

(艙內通話說明:PIC Pilot in command機長、FO First officer副駕駛、FE Flight engineer機工長，直升機正駕駛位於右座)

提到飛機的試飛官，不少人會聯想到的，是在各個航空展與基地開放中，操作「單機性能展示」的特技飛官。雖然不少特技飛官本身也兼具試飛官的身分，但實際上的工作內容是大不相同，畫面的「可看度」也是天差地遠。

試飛官的種類又可細分為「試飛官」(Test Pilot、TP)與「保養試飛官」(Maintenance Test Pilot、MTP)。試飛官主要是針對研發或改良中的飛機，協助工程師進行各項系統介面操作與性能極限的測試，並蒐集各項數據供工程師進行統整，最後歸納出的結論，就會成為往後飛機各項手冊中重要的操作程序與限制。保養試飛官主要是針對可能需要維護，或者是剛保修完的飛機進行表定的測試作業。不同於試飛官要找出飛機的極限或者是隱藏的可能缺陷；保養試飛官則是要確認飛機的各項操作與性能都是在飛機所有項目的「容許值內」，完成測試的飛機才具備了能運行的「適航資格」。

飛機能不能飛，靠的就是這些試飛官的測試成果，而他們所面對的「職業風險」都是屬於「相對隱藏」，也因此風險相較於一般的飛行員，甚至是特技飛行員都會高上許多。在能力上除了飛行技術的純熟，還要對機械運作的細微反應，和各項數據的相對關係，要有更高的敏銳度。如果說飛行好比是一件浪漫有趣的事，那試飛就是絕對非常理智而且無趣的工作。

陸軍的UH-1H服役超過了40年，能服役如此久的時間，除了後勤的維修，另外就是要靠這些保養試飛官們在維修後，把關機況是否妥善的「地面與飛行測試」。聯合報本次獨家同乘目前已解除戰備進入動態保存的UH-1H，空中拍攝目前僅剩不到10架的UH-1H進行飛行測試的珍貴畫面。

陸軍的UH-1H服役超過了40年，能服役如此久的時間，除了後勤的維修，另外就是要...
陸軍的UH-1H服役超過了40年，能服役如此久的時間，除了後勤的維修，另外就是要靠保養試飛官們在維修後，把關機況是否妥善的「地面與飛行測試」。記者石偉民／攝影
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陸軍直升機

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