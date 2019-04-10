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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

嚴德發說海峽中線是美軍協調兩岸訂立

2019-04-10 12:02聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部長嚴德發上午表示，海峽中線是一條對峙線，也是假想線，同時也是默契線，是當年美軍協調兩岸訂立。共機蓄意逾越這條線，就是侵害我們的國家安全，這與飛航自由無關。

民進黨立委趙天麟質詢，有名嘴認為海峽中線不存在，共機穿越中線，只是航行自由議題，美軍船艦也經常穿越台灣海峽，批評我方升高態勢。

嚴德發表示，海峽中線是早年美方為維護台海和平而畫設，敵我雙方這條線是一個對峙線，也是假想線，也是默契線，意即早年透過美方，雙方（我方與中共）都是協調過的，目的就是維持台海和平與區域穩定，當時是這條線的作用。如果中共逾越這條中線，並非單單是航行自由問題，中共現在是我們的敵方，中共戰機過來，就是侵害我們的國家安全。這與飛航自由無關，飛行自由不可侵害我國家與國防安全。國軍要有應對。現在國軍突發狀況處置規定針對共軍機艦穿越中線，需要有行動準則來因應。

嚴德發說，針對蔡總統要求必須強勢驅離越界共機，國防部已完成相關規定修定，愈接近本島，我們就積極。只要對方戰機出海，接近中線，我方就有在空機應對，隨時因應突發狀況，目的在於防止對方破壞台海和平，衝擊區域穩定。進入領空，我們會有更強勢積極的作為。而領空外12浬到中線是攔截區，同樣與國安有關，國軍必須應對。

至於美軍船艦也穿越台灣海峽，外界認為是自由航行，嚴德發說，那是不一樣的，美軍是標準的通過，無涉侵犯別人空海域的問題，美軍到目前通過海峽，都是在中線以東。

國防部長嚴德發上午在立法院表示，海峽中線是一條對峙線，也是假想線，同時也是默契線...
國防部長嚴德發上午在立法院表示，海峽中線是一條對峙線，也是假想線，同時也是默契線，是當年美軍協調兩岸所訂立。共機蓄意逾越這條線，就是侵害我們的國家安全，這與飛航自由無關。本報資料照
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