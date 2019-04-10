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再拋軍改版本 呂玉玲：修正12條改亂象

2019-04-10 11:27聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨立委呂玉玲今天舉行記者會，提出軍改版本，包括「退休俸基數計算修正為最高36個月的每月薪俸所得平均數」、「恢復退役上校子女教育補助費」、「就任、在任私立大學教師不停止退休俸」、「刪除配偶遺屬年金支領資格55歲婚姻關係持續10年規定」及「軍文職本俸俸給補足差額」等。

中央軍校校友總會秘書長胡元傑以優惠存款來舉例，民國86年以後就無法享受優惠存款，但是有一群人是在民國86年以前服役，以服役年限20年計算，這群人多是在這一兩年內陸陸續續退下來，他們深受其害，過去在職時不方便針對年改發表意見，現在也拿出了修法意見，併入這次的版本中。

呂玉玲指出，針對軍改亂象，她和退伍軍人各個團體共同討論、整併，最後提出12條條文修正草案，包括「退休俸基數計算修正為最高36個月的每月薪俸所得平均數」、「恢復退役上校子女教育補助費」、「就任、在任私立大學教師不停止退休俸」、「常任政府救災或救難職務不停止退休俸」、「遺族撫慰金補齊修法前差額」、「刪除配偶遺屬年金支領資格55歲婚姻關係持續10年規定」、「遺屬年金請領資格因身心障礙而無工作能力之為再婚配偶、子女不再限定重度以上身心障礙者」、「遺屬年金重新擇領」、「優惠存款本金歸還本人」、「優惠存款回存重新計算」、「月補償金資格放寬」及「軍文職本俸俸給補足差額」。

八百壯士協會理事長吳斯懷表示，國民黨立法院黨團與無黨立委高金素梅在去年6月連署提出釋憲聲請，但是大法官會議至今都還沒決議是否受理，大法官會議對於相關條文提出的問題，政府也沒有任何回應。吳斯懷說，呂玉玲已經提出版本，希望能從法令上相互牴觸的地方先行修正。

國民黨立委呂玉玲（中）、八百壯士理事長吳斯懷（右）與中央軍校校友總會秘書長胡元傑...
國民黨立委呂玉玲（中）、八百壯士理事長吳斯懷（右）與中央軍校校友總會秘書長胡元傑（左）共同舉行記者會，提出軍改修法版本。
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