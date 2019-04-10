採購F-16V編預算 國防部：盼壓在3000億以下

2019-04-10 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國計畫向美採購66架F-16V戰機，國防部戰規司長吳寶琨首度表示，我方希望將全案採購價格壓在3000億元以下。 圖／總統府提供 分享 facebook

我國計畫向美採購66架F-16V戰機，國防部長嚴德發上午在立法院表示，全案進度正常，按作業時間可望於7月公布，今年就會編列經費（2020年度預算）。國防部戰規司長吳寶琨首度表示，我方希望將全案採購價格壓在3000億元以下。

立法院外交及國防委員會上午審議「國防產業發展條例草案」案。國民黨立委江啟臣質詢時關切此案是否生變？而我方對這項採購，預算規模如何規劃？

嚴德發表示，此案沒有生變，現正由美方進行審查中，一切進度正常。我方已提出發價書申請書。至於多久時間會有結果？嚴德發表示，公布時間點須視美方；而按期程進度來推，我方2月份送LOR或LOA，這個是150天。立委詢問：所以「應在7月份？」嚴德發回應說：「應是這樣」。預劃今年就要編列經費。

對於購案架數？空軍參謀長劉任遠表示，空軍需求是66架。立委追問，那要編多少預算？我方心中合理價格是多少？劉任遠回應說，無法預測，因為須視美方未來公布的品項是否符合我方需求；嚴德發也表示，這個數字要視國家財政與國防預算再作評估，待美方發出最終採購價格，再來作精算。

江啟臣不滿軍方低調態度，他質疑，難道「你發價書發出去是發假的？」政府都沒評估此案要花多錢，也沒掂量自己有多少錢，需要多少後勤？屆時超過4000億元會不會買？軍方連價格的天花板與地板都沒有，難道要花天價採購嗎？

劉任遠說，我方發出發價書出去，「當然有底」，但不方便公開說明，因為未來若實際價格不是如此，恐生誤會。對外傳2400億或4000億元？「都是臆測」。備詢的吳寶琨則表示，希望壓在3000億元以下。