海軍耗資570萬美元 執行基隆級艦對空雷達天線維保

2019-04-09 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有報導披露，在美國防部委託下，雷神公司將以5000萬美元、約15.5億台幣，為海軍艦艇及相關部隊現有的對空、對海及射控雷達系統進行翻修作業。但海軍司令部今天表示，實際金額約570萬美元。

自昨晚（8日）到今天（9日）中午為止，國內陸續有媒體報導美國防部公告一筆委由雷神公司約5000萬美元對台軍售翻修艦艇雷達的軍售案，傳稱這些系統包括AN / SPS-48，AN / SPS-67（V）1，AN / SPS-67（V）3/5，AN / SPQ-9B，AN / SPS-77等對空、對海及射控雷達等，維修作業預計2024年3月完成。

但軍方官員今天表示，這項訊息來自外媒投顧網站內容，且上開系統，只有AN / SPS-48E是我國裝備，其他屬外國軍備，與我國無涉。

海軍司令部今天也發出新聞稿表示，海軍依「國軍採購作業規定」，循軍購管道委美方執行基隆級艦AN / SPS-48E對空雷達天線維保及技術支援服務，採購金額約570萬美元，以維持裝備妥善，確保我海軍戰力，護衛海疆。