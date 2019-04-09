女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊澆了她一桶冷水

2019-04-09 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



來自南台灣的恆春工商學生儀隊女性隊長韓宜婷上午在國防部記者會公開表示，畢業後將報考陸戰隊志願役士兵，且在教官幫助下，「幫我們爭取到女生能加入陸戰儀隊的機會」，她入伍後將把握機會成為陸戰儀隊的一員。但海軍陸戰隊指揮部今天表示，陸戰隊儀隊目前未開放女性加入。

國防部上午舉行記者會，公布第三屆全國高級中學儀隊競賽規劃，現場邀請第一、二屆都晉級決賽的恆春工商、台中女中及莊敬高職等3所儀隊代表出席。恆春工商儀隊的學生用禮槍包括剌刀，傳承自陸戰儀隊槍法，現場進行操槍表演，隊長韓宜婷被規劃發表感言。

目前就讀恆春工商職業學校3年級的韓宜婷表示，加入儀隊是為挑戰自我，加入後學到的不只有操槍，更多的是團隊精神與榮譽感，她在教官教練身上學到沒有犧牲就沒有成功的精神。

個頭不高的韓宜婷拿著國防部提供的麥克風說，今年恆商是第三次參加全國儀隊競賽，感謝國防部提供這個發展舞台，讓更多人看到南台灣這一所默默努力的學生儀隊。而有這些經歷後，她已決定畢業後投效軍旅，「在教官幫助下，幫我們爭取到女生能加入陸戰儀隊的機會，希望把握這次機會，成為陸戰儀隊的一員」。