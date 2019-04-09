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張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

三軍儀隊人力政策改變 陸戰儀隊將招募女性士兵

2019-04-09 10:33聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午舉行記者會，公布第三屆全國高級中學儀隊競賽規劃，現場邀請第一、二屆都晉級決賽的恆春工商、台中女中及莊敬高職等3所儀隊代表出席。恆春工商儀隊韓宜婷表示，她已報考陸戰隊志願役士兵，軍方允諾提供女性加入陸戰儀隊的機會。

三軍儀隊目前並未開放招收女性成員，韓宜婷入伍後若能完訓加入，將是三軍儀隊首位女性成員。

恆春工商儀隊韓宜婷表示，國防部辦理儀隊競賽，除提高大家的凝聚力，讓他們更了解國軍，也想加入國軍，她已經報考陸戰隊志願役士兵，希望未來能實現自已的夢想。

恆春工商儀隊韓宜婷（左一）表示，她已報考陸戰隊志願役士兵，軍方允諾提供女性加入陸...
恆春工商儀隊韓宜婷（左一）表示，她已報考陸戰隊志願役士兵，軍方允諾提供女性加入陸戰儀隊的機會。記者洪哲政/攝影
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志願役國軍陸戰隊
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