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影／國防產發條例公聽會 專家批：草案漏洞百出

2019-04-08 19:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會本周的三天議程，都將用於審查「國防產業發展條例」，今天(8日)先舉行公聽會。與會學者專家表示，現行政府採購法規定的模式，的確不適用國防工業的生態，因此制訂專法有其價值。但外界也質疑草案條文中，將廠商「分類分級」，是否會讓政府有機會，利用商機控制要挾業者，形同當年鐽震案？中科院是否權力過大、「球員兼裁判」？條文規定得標廠商要提撥千分之三至千分之五的款項，匯入「國防工業發展基金會」的信託專戶，也被質疑不樂之捐。

現場發言情況，包括在野黨推薦學者，甚至同屬國營的亞洲航空公司，都提出各方面質疑。至於剛由中科院副院長轉任的漢翔航空總經理馬萬鈞，則發言力挺條例，強調所謂分級是「立體」分級，依據的是廠商技術能力而非企業規模大小。

國防部隨即也發布新聞稿，強調外界的質疑是錯誤解讀。國防部表示，我國近三年來國防資源釋商執行金額，均達1000億元以上；另依照國防產業發展方案，國內有關資安、航太、船艦等產業現況產值已達2,105億元，故並無國內市場太小，做不了太久的問題。本條例草案規劃由政府補助企業等投入國防科技研發工作，並輔導其拓展海外銷售市場，除中科院外，整體國內國防廠商相關技術水準亦將逐步提升，更有利爭取海外銷售市場。

各項軍品除中科院外，依據我國法律設立之國內法人、機構或團體，於符合安全查核條件下，依其專長領域實施分級管理後，公平競爭，均可爭取參與軍品研製與維修之機會，亦未獨厚或均透過中科院承攬。在條例完成立法之後，中科院亦必須接受專長分級評鑑、安全查核及採購競爭等規範，國防部及各軍種也會定期召開相關會議，執行履約督導，且條例草案第11條亦訂有跨部會監督預算執行成效等機制，並無中科院「化身白手套」「無法監督」之問題。

立法院今天(8日)舉行國防產業發展條例草案公聽會。國家政策基金會高級助理研究員揭...
立法院今天(8日)舉行國防產業發展條例草案公聽會。國家政策基金會高級助理研究員揭仲表示，現行政府採購法規定「設計」與「製造」必須是不同廠商，另外往往流於開價格標，都對發展國防產業有不利影響。因此相關專法的制訂有其必要，但內容有值得再商榷之處。記者程嘉文／攝影
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