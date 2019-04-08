影／國防產發條例公聽會 專家批：草案漏洞百出

2019-04-08 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會本周的三天議程，都將用於審查「國防產業發展條例」，今天(8日)先舉行公聽會。與會學者專家表示，現行政府採購法規定的模式，的確不適用國防工業的生態，因此制訂專法有其價值。但外界也質疑草案條文中，將廠商「分類分級」，是否會讓政府有機會，利用商機控制要挾業者，形同當年鐽震案？中科院是否權力過大、「球員兼裁判」？條文規定得標廠商要提撥千分之三至千分之五的款項，匯入「國防工業發展基金會」的信託專戶，也被質疑不樂之捐。

現場發言情況，包括在野黨推薦學者，甚至同屬國營的亞洲航空公司，都提出各方面質疑。至於剛由中科院副院長轉任的漢翔航空總經理馬萬鈞，則發言力挺條例，強調所謂分級是「立體」分級，依據的是廠商技術能力而非企業規模大小。

國防部隨即也發布新聞稿，強調外界的質疑是錯誤解讀。國防部表示，我國近三年來國防資源釋商執行金額，均達1000億元以上；另依照國防產業發展方案，國內有關資安、航太、船艦等產業現況產值已達2,105億元，故並無國內市場太小，做不了太久的問題。本條例草案規劃由政府補助企業等投入國防科技研發工作，並輔導其拓展海外銷售市場，除中科院外，整體國內國防廠商相關技術水準亦將逐步提升，更有利爭取海外銷售市場。