海軍「快速布雷艇」航速慢 專家：快的是布雷速度
海軍向立法院朝野表示，我國興建的「快速布雷艇」載台是以「合字艇」為籃圖，但這型艇滿載極速僅14節，航速和漁船差不多，有專家解析說，「快速」恐非指艇的航速，而是系統布雷的速度。
海軍司令部向立法院表示，快速布雷艇是以現役合字艇為計設參考母艦，配合國防部海軍需求進行全艦系統設計，載台是簡單成熟構型，具備簡易通信、航儀設備及中科院研製自動化布雷系統，且無配備戰鬥系統，造船業界均有能量承造，只要執行載台產品接收測試即可。
梅復興表示，海軍正在執行「快速布雷艇」建造案，預計在民國110年籌獲4艘。 這是國軍在「整體防衛構想」下發展非對稱作戰的子項目之一，旨在構建專責的布雷兵力並展現對水雷作戰的重視，因此首批籌建數量雖不多，卻具一定的指標意義。
但他認為，「快速布雷艇」這個名稱可能會引致誤解，以為這是一種速度很快的布雷艇。然而，根據海軍司令部的說法，此型艇是以現役合字型登陸艇為設計參考，該型艇極速僅約12節，而之前所公佈的資料亦顯示，該艇的滿載航速將僅為14節，大概跟一般漁船差不了太多，實在說不上怎麼快。 因此，「快速布雷艇」的「快速」應該是指「布雷」作業的整體速度，即「整備出發＋航渡至目標區＋布放」，而非純指「艇」的航速。
留言