海巡新造35噸巡防艇 及時傳訊提升查緝救生效能

2019-04-08 17:32 中央社 高雄8日電



海巡署籌建艦艇發展計畫中的新造52艘35噸級巡防艇，今天開工預定今年底前交船。新造35噸艇強化語音數據及影像監控性能，可無死角協助傳訊執勤現場訊息，提升查緝救生效能。

行政院於民國106年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自107年至116年新建141艘各式海巡艦艇，其中35噸級巡防艇經中信造船公司得標承攬建造，今天由海巡署艦隊分署長謝慶欽與中信造船董事長韓碧祥主持首艘巡防艇開工祈福儀式。

海巡署艦隊分署人員表示，新造35噸級巡防艇首艘依採購契約如期舉行開工典禮，這艘巡防艇亮點就是特別強化語音數據及影像監控性能，讓巡防艇於執勤過程能作為信號基地台的跳展頻台，即時無死角協助傳訊執勤現場訊息。

例如於海上執勤時，35噸級巡防艇的信號基地台跳展頻台功能，可將資訊即時傳送至海上艦艇與隊部勤指中心，以利及時掌握現場局勢，迅速擬定因應策略，有效達成任務，執法利器再添加生力軍。

35噸級巡防艇規劃設計船長約22公尺、船寬約5公尺，最大航速可達45節，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，可大幅提升沿近海查緝走私與救生救難執勤效能。

海巡署為維護國家海洋權益，確保漁民作業安全規劃的「籌建海巡艦艇發展計畫」，共規劃新建各式海巡艦艇141艘；另有4000噸巡防艦、1000噸巡防艦、600噸級巡防艦和100噸級巡防艇等。