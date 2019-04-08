影／呼叫小蜜蜂！特戰訓練行軍500公里 野地補給靠他

2019-04-08 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍特戰指揮部特4營日前在為期20天、總距離達500公里的濱海城鎮要地行軍訓練中，安排陸空突襲敵軍據點的操演，一位由「士兵轉軍官」中尉輔導長楊智翔表示，行軍過程中，官兵會有採購日用品或飲食的需要，就由他協調軍方架設行動福利站供應官兵需求。

軍方近期透過軍媒，積極放送各軍種在野地訓練時，有軍版「小蜜蜂」提供飲食的畫面，代表軍方有能力為官兵提供相關服務。陸軍上月開放媒體採訪特四營在彰化八卦山上模擬突襲敵軍據點的演練中，楊智翔受訪提及他就是小蜜蜂的呼叫人，由他協調這項業務。

陸軍上月開放媒體採訪特四營在彰化八卦山上模擬突襲敵軍據點的演練，操演在陸航602旅AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機掩護下，由UH-60M黑鷹直升機載運特戰官兵實施繩降，配合地面部隊突襲紅軍，奪取據點。官兵在操演中期間運用機降、繩降、大樓攀爬、CQB限制空間戰鬥、長距離滑降、垂降、近身格鬥、狙擊等特戰戰技，展現訓練成果。而仔細觀察，隊伍中除特四營官兵為主力外，外界俗稱「涼山部隊」的陸軍高空特種勤務中隊人員，也參與其間，負責操作高難度的特戰科目。