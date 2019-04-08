國防發展條例應排弊 專家批：漏洞百出

2019-04-08 14:32 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



國防產業發展條例草案公聽會眾口紛紜！立法院8日舉行國防產業發展條例草案公聽會，草案中如法律衝突、軍品定義等問題被逐一指出，國防產業發展協會法律顧問李玉澄表示，此條例的目標是排除政府採購法造成的問題，但條文中對此卻無規範；台灣國際造船公司亦指出，法條中列管軍品指涉範圍多有重複，未來恐造成困擾。

「我問業者在哪製造裝備的，對方竟回說：從國外進口就好了，何必自己做！」李玉澄回憶一件讓他印象深刻的招標案，當時軍方招標防彈背心廠商，但最後得標的不是製造業者，而是一家貿易商，這讓他體會到在政府採購法的諸多漏洞下，價格與品質發生衝突時，被犧牲掉的往往是品質。

李玉澄表示，國防產業發展條例的精神不只是「自己國家的裝備自己做」，更為排除政府採購法造成的諸多弊病，過去國防部曾以法規命令試圖解決問題，但卻因為法律位階問題而無效。此次以法律形式捲土重來，卻未在說明中排除政府採購法，等於又是白做工一場，希望未來草案在修正時能考量這問題並律定清楚。

草案漏洞百出

台灣國際造船公司副總經理周志明亦指出，除了與政府採購法之間的區隔需說明清楚外，草案中還有不少規範條文需待釐清，如在草案第三條中對於一、二、三等列管軍品的規範，指涉範圍的軍品內容多有重複，未來恐衍生裝備無法分類，或是重複列管的困擾。

另外草案14條規定，國內廠商在取得標案後，必須提撥千分之3到千分之5的決標金額給國防工業發展基金會。周志明表示，此條文立意雖好，但卻忽略了國內廠商常依賴國外廠商供應的問題，因國外廠商供應價格居高不下，導致國內廠商常為壓縮成本而忽略品質或是無法獲利，此條文之規範無異於雪上加霜，希望政府對此條文能再慎思。

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