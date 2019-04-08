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蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

張冠群：國防廠商分級是為符合國際安全管制措施

2019-04-08 12:02聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午舉行「國防產業發展條例草案」公聽會，邀請專家學者與朝野立委對草案內容發表看法。針對草案中諸多對廠商的分級與管制措施，國防部副部長張冠群強調，這是專為協助國內產業進入國際國防產業而訂定，是與國外談判時跨越國防產業「安全管制」的基本條件，他舉例，國內事實上有廠商能作飛彈用的陀螺儀，但若「我給你作陀螺儀，隔天他跑到對岸去了，我們如何管制？」

出身中科院長的張冠群表示，他從事國防科技36年多，對國內科技國防產業能量與處境有所了解。國內國防產業有許多隱型工業，會作螺釘、鈑金等代工者，在國內就算「擺100年」，也仍然是替人作代工。

他進一步說，「國防產業發展條例草案」作的廠商分級，是一種管理，因為要踏入國際從事國防產業，經常會被要求：「廠商安全資格夠不夠」。若廠商獲得機敏技術，卻到處跑、到處流失，對國家安全是一種危害。因此在提升國防產業前，首先要對國防產業環境作一盤點與整理。這方面在條例草案規定得非常多，這是廠商須付出的義務。

張冠群進一步表示，廠商若付出義務，自然就有獎勵，在量少、樣多、規格高、投資長、回收慢的國防產業投資中，大家現在講市場機制，但包括美國在內許多國家，國防產業都是政府支持的，否則上開產業環境條件下，廠商「跨不過死亡之谷，活不下來」，而我國欠缺相關法令，散落在各地，缺乏完整的產業條例，在許多產業都有獎勵措施下，唯獨國防產業至今沒有。

張冠群表示，我國卅年多前開始發展飛彈火箭，我國當年一無所有，按現在的標準，根本沒有資格作，但一路來從無到有，國軍一線主力武器，已有相當一部分是國內自製，這其中不光是中科院的努力，還包括國內產業的支持，而這個環境產值目前雖不超過2000多億元，但這個市場該不該有一個具法律基礎的條例來集中資源、完善發展環境，他認為十分迫切。

張冠群說，這項條例經兩年來經專家密集討論、7次跨部會會議，和中科院並無直接關係，而是專為協助國內產業而訂定，對產業有規範，使其有資格進入國際產業，甚至與國外談時跨越國防產業安全管制等的基本條件。否則「我給你作陀螺儀，隔天他跑到對岸去了。我們如何管制？」這是對國內產業有利的條例，而非獨厚任一單位。

立法院外交及國防委員會上午舉行「國防產業發展條例草案」公聽會，邀請專家學者與朝野...
立法院外交及國防委員會上午舉行「國防產業發展條例草案」公聽會，邀請專家學者與朝野立委對草案內容發表看法。國防部副部長張冠群強調，這是專為協助國內產業進入國際國防產業而訂定，是與國外談判時跨越國防產業「安全管制」的基本條件。翻攝立法院直播畫面
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