綠委建議重組S-2T機隊執行海峽中線海監任務

2019-04-08 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會上午舉行「國防產業發展條例草案」公聽會，面對共機穿越海峽中線事件，民進黨立委鍾佳濱建議，我國應可將已除役的S-2T反潛機隊重組為海洋委員會海岸巡防署的海洋監視機，幫助國軍「在海峽中線甚至到對面，讓對面空軍也面對我們施加的壓力，讓共軍緊急升空、耗廢戰訓成本」；在國際政治的思考下，以非作戰機具去扮演國軍，以減輕國軍負擔。他認為，這是從經濟的角度，在國防產業發展軍備時的思考。

鍾佳濱出示圖表，指我空軍主力戰機飛行成本相當高，如幻象戰機每小時需80萬元。鍾佳濱同時以美國EP-3電偵機遭共機撞落案為例表示，共軍對在經濟海域飛行的美軍情報電偵機進行碰撞，從國防立場解讀，顯示沒有軍事威脅武裝的飛機，仍是中共空軍主動阻卻的目標。他也舉例，日本海上保安廳有37架定翼慢速的海監機，可裝雷達，用於測量海底地型，任務並無軍事目的，但卻有軍事效果，實際上造成解放軍頭痛，而這些雷達我國S-2T都用過。

他說，無武裝非軍事用途的飛機，若能對對方造成軍事壓力，就能以下四駟對下駟，化主動為被動。談國防產業，若只談發展戰機、潛艦外，是否應考慮有其他的選項，在國際政治的思考下，以非作戰機具去「扮演國軍」，以減輕國軍負擔。