美方售台F-16V立場搖擺？空軍司令張哲平正在華府
美國時代雜誌前日引述三位美國政府官員的說法，指稱美國川普政府暫時擱置對台灣的F-16V戰機軍售案，直到美國與中國敲定貿易協議。美方傳來這項訊息時，空軍司令張哲平正在華府訪問，並進入美國防部五角大廈與美國空軍參謀長會晤，預料會帶回有關這項訊息的確切背景。但國內包括國防部與國安團隊，都強調此案順利推進中，仍會在我此案「發價書需求信函」（LOR for LOA）發出後120天工作天內完成作業，回覆我方。
國軍參謀總長與三軍、陸戰隊司令，任內應有一次赴美「對口訪問」（Counterpart Visits），張哲平此行就是這項行程。張哲平上周出發，近日已拜會我駐華府代表處，並前往亞利桑那州鳳凰城的空軍路克基地探視我受訓飛行員，並視導即將轉移到土桑的我國F-16戰機群。他也赴華府進入美國國防部與美空軍參謀長會晤，雙方勢必針對增購F-16V戰機案交換意見。
據了解，這類「對口訪問」雖為例行，但多視首長個人意願，過去也在任期內日期無法確定，或臨時被換掉，而將機會留給下一任。過去陸軍總司令朱凱生、趙世璋、邱國正任內都未訪美。國防部長嚴德發在參謀總長任內訪美，返國後即轉達美方「暗示」，海軍陸戰隊與陸軍就分別緊急下單採購肩射式刺針飛彈與拖式二B無線型反裝甲飛彈。所以這項行程也曾被作為美軍傳遞重要軍售訊息的管道，F-16V增購案是否受到影響？張哲平應有確切答案。
但國防部與參與談判的部會官員，咸認為此案應未受到影響，軍售作業仍在推進，120天工作天約10月就會有答案。只是在「中」美貿談判升溫之際，此時不適合因對台軍售影響談判氛圍。
旅美的台海安全研究中心梅復興表示，美國對台軍售尚未通告國會的原因很多，其中也可能包括川普政府不欲在與北京貿易談判過程中節外生枝。
梅復興認為，採購F-16V的「發價書需求信函」（LOR for LOA）38天前才送進去，就算美方作業再怎麼快，也不可能現在就有結果。換言之說，假設川普原本就有意賣F-16V，現在也不可能就正式批准。因此「時代雜誌」所謂「延遲軍售代表對中共新的尊重」說法，其實基本上也不過就是不希望在攸關大計的貿易談判仍在如火如荼的階段節外生枝的考量而已，屬於政治外交常識，說不上是對台軍售政策改變或出賣台灣利益之類的狀況。
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