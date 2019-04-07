美方售台F-16V立場搖擺？空軍司令張哲平正在華府

2019-04-07 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國時代雜誌前日引述三位美國政府官員的說法，指稱美國川普政府暫時擱置對台灣的F-16V戰機軍售案，直到美國與中國敲定貿易協議。美方傳來這項訊息時，空軍司令張哲平正在華府訪問，並進入美國防部五角大廈與美國空軍參謀長會晤，預料會帶回有關這項訊息的確切背景。但國內包括國防部與國安團隊，都強調此案順利推進中，仍會在我此案「發價書需求信函」（LOR for LOA）發出後120天工作天內完成作業，回覆我方。

國軍參謀總長與三軍、陸戰隊司令，任內應有一次赴美「對口訪問」（Counterpart Visits），張哲平此行就是這項行程。張哲平上周出發，近日已拜會我駐華府代表處，並前往亞利桑那州鳳凰城的空軍路克基地探視我受訓飛行員，並視導即將轉移到土桑的我國F-16戰機群。他也赴華府進入美國國防部與美空軍參謀長會晤，雙方勢必針對增購F-16V戰機案交換意見。

據了解，這類「對口訪問」雖為例行，但多視首長個人意願，過去也在任期內日期無法確定，或臨時被換掉，而將機會留給下一任。過去陸軍總司令朱凱生、趙世璋、邱國正任內都未訪美。國防部長嚴德發在參謀總長任內訪美，返國後即轉達美方「暗示」，海軍陸戰隊與陸軍就分別緊急下單採購肩射式刺針飛彈與拖式二B無線型反裝甲飛彈。所以這項行程也曾被作為美軍傳遞重要軍售訊息的管道，F-16V增購案是否受到影響？張哲平應有確切答案。

但國防部與參與談判的部會官員，咸認為此案應未受到影響，軍售作業仍在推進，120天工作天約10月就會有答案。只是在「中」美貿談判升溫之際，此時不適合因對台軍售影響談判氛圍。

旅美的台海安全研究中心梅復興表示，美國對台軍售尚未通告國會的原因很多，其中也可能包括川普政府不欲在與北京貿易談判過程中節外生枝。