F16戰機接收升級 見證台美關係變化從低調機密到高調

2019-04-07 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



我國空軍接收換裝二代戰機F-16A/B22年，3月31日上午，中共解放軍派兩架殲11型戰機穿越海峽中線，採取類似挑釁行動後，蔡總統4日視察駕Ｆ16戰機升空攔截的空軍嘉義基地第四聯隊，事後臉書主動公布「鳳展專案」升級版F-16V新聞，做足宣示意義，昨天美國時代雜誌卻報導F-16V採購案可能暫緩，消息震驚台灣政壇。

相對蔡總統高調，軍方人士說，86年第四聯隊接收首批兩架F-16戰機，戰機降落嘉義基地馬上滑進廠棚，軍方原擬盛大舉行接機儀式，高層突然指示改採絕對機密，戒備森嚴低調，Ｆ16接收升級過程，見證台美關係變化及中共軍事崛起威脅，昔日低調機密，今日高調。

當年空軍換裝二代戰機任務稱「鳳凰專案」，目前進行142架F-16A/B「鳳展專案」性能提升計畫，將戰力增進到F-16V水準，首批四架出場飛機飛到嘉義基地試飛。

蔡總統4日在第四聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙聽取簡介，總統說，幾天前，解放軍機飛越海峽中線，第四聯隊優秀飛行員第一時間升空攔截，有效嚇阻挑釁，她特地前來表達感謝慰勉。

軍方人士說，22年前，向美採購F-16戰機首批兩架悄悄飛抵國門，降落空軍嘉義基地，馬上滑進廠棚，戒備比平常嚴密，官兵出入佩戴特別識別證，原敞開廠棚，因新戰機到來深鎖，增添神秘氛氛。