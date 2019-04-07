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F16戰機接收升級 見證台美關係變化從低調機密到高調

2019-04-07 09:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

我國空軍接收換裝二代戰機F-16A/B22年，3月31日上午，中共解放軍派兩架殲11型戰機穿越海峽中線，採取類似挑釁行動後，蔡總統4日視察駕Ｆ16戰機升空攔截的空軍嘉義基地第四聯隊，事後臉書主動公布「鳳展專案」升級版F-16V新聞，做足宣示意義，昨天美國時代雜誌卻報導F-16V採購案可能暫緩，消息震驚台灣政壇。

相對蔡總統高調，軍方人士說，86年第四聯隊接收首批兩架F-16戰機，戰機降落嘉義基地馬上滑進廠棚，軍方原擬盛大舉行接機儀式，高層突然指示改採絕對機密，戒備森嚴低調，Ｆ16接收升級過程，見證台美關係變化及中共軍事崛起威脅，昔日低調機密，今日高調。

當年空軍換裝二代戰機任務稱「鳳凰專案」，目前進行142架F-16A/B「鳳展專案」性能提升計畫，將戰力增進到F-16V水準，首批四架出場飛機飛到嘉義基地試飛。

蔡總統4日在第四聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙聽取簡介，總統說，幾天前，解放軍機飛越海峽中線，第四聯隊優秀飛行員第一時間升空攔截，有效嚇阻挑釁，她特地前來表達感謝慰勉。

軍方人士說，22年前，向美採購F-16戰機首批兩架悄悄飛抵國門，降落空軍嘉義基地，馬上滑進廠棚，戒備比平常嚴密，官兵出入佩戴特別識別證，原敞開廠棚，因新戰機到來深鎖，增添神秘氛氛。

聯隊奉命接收新戰機，原擬盛大接機，聯隊長李貴發少將沙盤推演，後高層突指示機密低調，交接典禮前嚴禁戰機曝光，軍方避開媒體，突告知嘉義航空站演習半小時，機場淨空，禁止民航機起降，地勤人員停止作業。據了解，新戰機從美國本土起飛後，先飛抵太平洋關島美國空軍基地，再從北部領空飛經澎湖外海，由我國空軍戰管引導，再交給嘉義基地戰管導引降落嘉義基地。

當年空軍換裝二代戰機任務稱「鳳凰專案」，目前進行142架F-16A/B「鳳展專案...
當年空軍換裝二代戰機任務稱「鳳凰專案」，目前進行142架F-16A/B「鳳展專案」性能提升計畫，將戰力增進到F-16V水準。圖／航空迷提供
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美媒指川普政府暫時擱置對台F-16V戰機軍售案。總統府昨天表示並無擱置。圖為蔡總...
美媒指川普政府暫時擱置對台F-16V戰機軍售案。總統府昨天表示並無擱置。圖為蔡總統日前視導空軍，登上改良後的F-16V戰機。 圖／總統府提供
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