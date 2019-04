蘇紫雲說,我採購戰機受三項因素影響

2019-04-07 聯合報



針對美媒時代雜誌報導我F-16V的購案可能因美中貿易戰因素延遲,淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲上午表示,F-16V購案受政治影響可能不高,但由美軍與相關智庫的公開論述觀察,我國以特別預算新增購戰機,作業維持費能否支撐龐大作戰機隊,飛行員持續遭民航挖角流失,再加上台灣三型主力戰機配彈不相容等,反而成為美軍評估時多所考量的因素。

蘇紫雲表示,F-16V購案受政治影響的可能不高,主要將是針對台灣國防資源的總體考量。由於美方規範在收到需求書」 (Letter of Request, LOR) , 或 詢 價 書 (LOR for P&A. price and availability),需在45日後,150日內回覆,依照我方2月底提出LOR的時間點,4月中旬之後才是美方對F-16V採購的回應期。

蘇紫雲說,美媒時代雜誌報導 F-16V/ Block 70 的購案可能延遲,並未獲得證實,因美中貿易談判的政治考量,可能性不高。貿易戰美方以逸待勞,美中貿易戰雖是沒有贏家的對撞情境,北京每年近80%外貿順差來自美國,卻是客觀事實,貿易戰對美國傷害僅為皮肉傷,所需廉價產品很快可由其他國家取代。對中共而言,卻是傷筋動骨,連動廠商外移、失業增加的長尾效應已然開始,美方可說以逸待勞。

蘇紫雲表示,貿易戰具有抑制中共國防預算增長的戰略效益,特別是中共在2023年開始面對人口老化的社會福利壓力,醫療、社福等支出將達GDP的20%以上,使其在預算分配上更為吃緊,國防預算自然受影響。這都說明美方對貿易戰沒有鬆手的理由。

蘇紫雲指出,中共軍機越台海中線,美國安會、國防部、國務院系統同步發言指責,AIT隨即公開現役軍官駐台、印太司令戴維森在國會聽證時公開挺台。國安會、國務院高階官員在國際場合與中華民國總統、官員同台亮相。都說明台美關係加溫,北京的影響不再是主要因素。