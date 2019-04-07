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中午過後恐塞到深夜！國道北返避開九大地雷路段

蘇紫雲說，我採購戰機受三項因素影響

2019-04-07 07:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對美媒時代雜誌報導我F-16V的購案可能因美中貿易戰因素延遲，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲上午表示，F-16V購案受政治影響可能不高，但由美軍與相關智庫的公開論述觀察，我國以特別預算新增購戰機，作業維持費能否支撐龐大作戰機隊，飛行員持續遭民航挖角流失，再加上台灣三型主力戰機配彈不相容等，反而成為美軍評估時多所考量的因素。

蘇紫雲表示，F-16V購案受政治影響的可能不高，主要將是針對台灣國防資源的總體考量。由於美方規範在收到需求書」 (Letter of Request, LOR) ， 或 詢 價 書 (LOR for P&A. price and availability)，需在45日後，150日內回覆，依照我方2月底提出LOR的時間點，4月中旬之後才是美方對F-16V採購的回應期。

蘇紫雲說，美媒時代雜誌報導 F-16V/ Block 70 的購案可能延遲，並未獲得證實，因美中貿易談判的政治考量，可能性不高。貿易戰美方以逸待勞，美中貿易戰雖是沒有贏家的對撞情境，北京每年近80%外貿順差來自美國，卻是客觀事實，貿易戰對美國傷害僅為皮肉傷，所需廉價產品很快可由其他國家取代。對中共而言，卻是傷筋動骨，連動廠商外移、失業增加的長尾效應已然開始，美方可說以逸待勞。

蘇紫雲表示，貿易戰具有抑制中共國防預算增長的戰略效益，特別是中共在2023年開始面對人口老化的社會福利壓力，醫療、社福等支出將達GDP的20%以上，使其在預算分配上更為吃緊，國防預算自然受影響。這都說明美方對貿易戰沒有鬆手的理由。

蘇紫雲指出，中共軍機越台海中線，美國安會、國防部、國務院系統同步發言指責，AIT隨即公開現役軍官駐台、印太司令戴維森在國會聽證時公開挺台。國安會、國務院高階官員在國際場合與中華民國總統、官員同台亮相。都說明台美關係加溫，北京的影響不再是主要因素。

機號6819的先導型F-16V型戰機，去年12月27日進駐嘉義空軍基地。圖／ho...
機號6819的先導型F-16V型戰機，去年12月27日進駐嘉義空軍基地。圖／hojiyi提供
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