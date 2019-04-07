國軍漢光35號電腦兵推本月舉行 美軍觀摩團長是他

2019-04-07 06:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號演習「電腦輔助指揮所演習」將在本月22至26日舉行，美軍觀摩團也將抵台進行觀摩，據了解，今年觀摩團仍由退役上將擔任團長，格規與過去無異於以往。2015年退役的前美國太平洋司令部司令薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世（Samuel Jones "Sam" Locklear III）將率團抵台。

國防部表示，「漢光35號演習」規劃與內容，安排於4月22日至26日實施「電腦輔助指揮所演習」、5月27至31日進行「實兵演習」，其中5月28日在國道一號花壇路段進行「戰備跑道起降」實兵演習，以及5月30日於屏東滿豐射擊場進行「聯合反登陸作戰」實彈演習，將開放採訪。

今年美軍觀摩團長由退役的薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世海軍上將擔任，出身海軍水面艦軍官，他曾於2012年3月9日-2015年5月27日任美國太平洋司令部司令，據信熟稔區地情勢。