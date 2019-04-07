國軍漢光35號電腦兵推本月舉行 美軍觀摩團長是他
國軍漢光35號演習「電腦輔助指揮所演習」將在本月22至26日舉行，美軍觀摩團也將抵台進行觀摩，據了解，今年觀摩團仍由退役上將擔任團長，格規與過去無異於以往。2015年退役的前美國太平洋司令部司令薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世（Samuel Jones "Sam" Locklear III）將率團抵台。
國防部表示，「漢光35號演習」規劃與內容，安排於4月22日至26日實施「電腦輔助指揮所演習」、5月27至31日進行「實兵演習」，其中5月28日在國道一號花壇路段進行「戰備跑道起降」實兵演習，以及5月30日於屏東滿豐射擊場進行「聯合反登陸作戰」實彈演習，將開放採訪。
今年美軍觀摩團長由退役的薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世海軍上將擔任，出身海軍水面艦軍官，他曾於2012年3月9日-2015年5月27日任美國太平洋司令部司令，據信熟稔區地情勢。
漢光電腦輔助指揮所演習在大直國防部旁的聯演中心武藝館實施，負責攻防的紅、藍軍，各有操演室，向來由國防大學校長擔任紅軍司令員，率教官擔任負責攻擊任務的紅軍，下達狀況考驗三軍部隊，透過JTLS戰區聯合作戰電腦兵棋系統的兵棋台，進行戰術攻防。操演一般為5天，美軍觀摩團除在兵推中的第1天與第5天會在大直兵棋台上，其餘時間，每天都分組安排，透過空運、陸運、高鐵到各地三軍參演部隊，實際驗證基層防衛軍（藍軍）下達的作戰作為是否符合實際。
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