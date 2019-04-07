漢光電腦兵推將開打 參謀總長督軍籲官兵重練兵輕輸贏

2019-04-07 06:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號演習「電腦輔助指揮所演習」將在本月22至26日舉行，參謀總長李喜明自美返國後曾集會三軍重要部隊長，要求三軍幹部不應仍以舊思維來執行電腦輔助指揮所演習，不要再聚焦兵棋系統上的輸贏。這項兵推著重練兵，而非驗證作戰計畫。圖／軍聞社 分享 facebook 國軍漢光35號演習「電腦輔助指揮所演習」將在本月22至26日舉行，參謀總長李喜明自美返國後曾集會三軍重要部隊長，要求三軍幹部不應仍以舊思維來執行電腦輔助指揮所演習，不要再聚焦兵棋系統上的輸贏。這項兵推著重練兵，而非驗證作戰計畫。

李喜明並表示，這項電腦指揮所演習設定只有5天，過程間參演者要完成共軍犯台行動所有的推演，因此外界常常以國軍「撐不到五天」來批判國軍。他質疑：那簡單，我們搞個兩週的兵推演習，那國軍不就可以撐兩週，搞一個月連續兵推演習，國軍不就撐了一個月？

據了解，李喜明日前訪美返國後，曾集合三軍重要部隊長召開會議，將去年與媒體茶敘有關漢光兵推的理念，再次灌輸給三軍部隊長，要求三軍幹部不應仍以舊思維來執行漢光演習，尤其是電腦輔助指揮所演習。

李喜明要求各軍種首長，不要在聚焦兵棋系統上的輸贏，而應該著重在當兵棋系統出現敵情威脅或交戰狀況時，我方各級部隊如何來執行回報、評估、判斷與處置。電腦輔助指揮所演習這是透過JTLS戰區聯合作戰電腦兵棋系統的兵棋台，來實施指揮所大練兵，而不是驗證作戰計畫。