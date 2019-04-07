藍委：美拿台灣當籌碼 以獲取利益

國民黨立委馬文君呼籲蔡政府，應避免讓台灣成為別人的籌碼。 圖／翻攝自馬文君臉書 分享 facebook

蔡英文總統日前證實國防部已經向美國提出購買新型F-16V戰機的邀價書，但時代雜誌報導，美國總統川普已暫時擱置售台F-16V戰鬥機，直到美中敲定貿易協議為止。國民黨立委認為，很明顯兩邊談判過程中，美方打台灣牌作為籌碼，以獲取最大利益。民進黨立委則認為，這個消息並非對台灣施壓，而是對中國影響較大。

國民黨立委馬文君表示，蔡政府上台後過度挺美，看得出來美方要求我們什麼都配合；中美貿易談判一直在進行，過程中美方大打台灣牌，從中獲取最大利益；過去曾與美方談判的國家都會考慮自身國家利益，馬文君呼籲，蔡政府應該要避免讓台灣成為別人的籌碼，要充分展現台灣優勢才對。

國民黨立委呂玉玲提醒，美國軍售向來都是經濟及政治延伸，是為了增加對軍購國控制力，民進黨政府不要把國際關係想得太天真。政府要採購、升級主力戰機，立法院都會支持，但請民進黨政府不要以為，為了他國去挑釁中共，他國就會永遠當我們是朋友，國際關係上沒有人是永遠的朋友，一廂情願的下場，很可能是最後才得知自己被拋棄。

呂玉玲更提到，台美軍購歷史上不乏美方因修補中共關係而拖延的例子，例如十年前採購F-16，或是更早我國開始發展戰機自主建造時，美國為維持我方對美軍事依賴，與我互動融洽，但只要美方與中共有利益關係的互動，美方態度就會曖昧。

綠委：勿透過新聞捕風捉影

民進黨立委王定宇則分析，關於軍售案進度，台美之間有專門溝通管道，不應透過新聞來捕風捉影，且美方對台的一貫政策，是不會與中方談有關台灣軍售的事情，也不會強迫台灣上談判桌，推估這消息對中國施壓意義較大。

王定宇說，現在中美之間正在進行貿易談判，此時放出這個消息，可能會讓中方陷入困惑，是否要在貿易談判時多放一點利多，有施壓或影響談判進程的意味。