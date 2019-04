時代雜誌:為美中貿易協議 川普暫擱對台F16V軍售案

2019-04-06 23:50 聯合報 編譯林敬殷、 聯合報 編譯 劉煥彥 林麒瑋 /連線報導



美國官員透露川普在與北京達成貿易協議前,有意暫緩對台灣的F-16V戰機軍售案。 (法新社)

美國「時代」雜誌網站五日引述三位美國政府官員的說法,指稱川普政府暫時擱置對台灣的F-16V戰機軍售案,直到華府與北京敲定貿易協議,美方並表示台灣並未對這項決定感到不安。

總統府發言人林鶴明昨天表示,相關程序進行中,並無擱置的情形。國防、外交部皆發表新聞稿指出,「美方正進行相關審查程序,並無擱置的情形」。

美國在台協會(AIT)則表示,不評論研議中的(proposed)軍售案;經過「知會國會」程序後的軍售案,AIT才會有評論。

在名為「川普尋求美中貿易協議 暫緩賣台戰機」(Taiwan Won't Get U.S. Fighter Jets While Trump Seeks a China Deal)的報導中,三位官員四日匿名告訴雜誌此一決定。

川普政府部分官員憂心,為了敲定美中貿易協議,川普對中國的態度可能很快就會放軟。此一決定若屬實,官員的擔憂恐成真。

雜誌報導,川普政府的此一決定凸顯出美國在與日益強大的中國交往,以及承諾協助台灣自我防衛,兩者之間取得平衡的困難與複雜性。

這架由美國技師操作、編號6626的F16V單座機,去年八月在台中清泉崗首度升空試飛。 圖/hojiyi提供

三月下旬,傳出白宮默許賣六十架F-16V戰機給台灣的消息,被廣泛視為美國展現對抗中國大陸的意志,這也將是一九九二年老布希總統以來,美國首次銷售F-16戰機給台灣。報導提到,雖然美國依法有義務協助台灣保護自己,近幾任聯邦政府都沒有同意售台新型戰機。

彭博社引述消息人士報導,出售六十架F-16V雖不足以平衡兩岸軍力,卻可視為美國力挺民主台灣的最新表態。

官員告訴「時代」雜誌,台灣政府對於美方暫緩軍售的決定並不擔心,仍然相信美中達成貿易協議後美台就能完成軍售,並且認為減少美中貿易摩擦而非升高對立,對台灣比較好。

聯邦政府尚未將F-16V軍售案送交國會批准,而國務院對此持反對態度。一位川普政府官員提到,國務院另外要求召開跨部門會議,討論美國是否應該把M1戰車賣給台灣。