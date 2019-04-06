時代雜誌：為美中貿易協議 川普暫擱對台F16V軍售案

美國官員透露川普在與北京達成貿易協議前，有意暫緩對台灣的F-16V戰機軍售案。 （法新社） 分享 facebook

美國「時代」雜誌網站五日引述三位美國政府官員的說法，指稱川普政府暫時擱置對台灣的F-16V戰機軍售案，直到華府與北京敲定貿易協議，美方並表示台灣並未對這項決定感到不安。

總統府發言人林鶴明昨天表示，相關程序進行中，並無擱置的情形。國防、外交部皆發表新聞稿指出，「美方正進行相關審查程序，並無擱置的情形」。

美國在台協會（AIT）則表示，不評論研議中的（proposed）軍售案；經過「知會國會」程序後的軍售案，AIT才會有評論。

在名為「川普尋求美中貿易協議 暫緩賣台戰機」（Taiwan Won't Get U.S. Fighter Jets While Trump Seeks a China Deal）的報導中，三位官員四日匿名告訴雜誌此一決定。

川普政府部分官員憂心，為了敲定美中貿易協議，川普對中國的態度可能很快就會放軟。此一決定若屬實，官員的擔憂恐成真。

雜誌報導，川普政府的此一決定凸顯出美國在與日益強大的中國交往，以及承諾協助台灣自我防衛，兩者之間取得平衡的困難與複雜性。

這架由美國技師操作、編號6626的F16V單座機，去年八月在台中清泉崗首度升空試飛。 圖／hojiyi提供 分享 facebook

三月下旬，傳出白宮默許賣六十架F-16V戰機給台灣的消息，被廣泛視為美國展現對抗中國大陸的意志，這也將是一九九二年老布希總統以來，美國首次銷售F-16戰機給台灣。報導提到，雖然美國依法有義務協助台灣保護自己，近幾任聯邦政府都沒有同意售台新型戰機。

彭博社引述消息人士報導，出售六十架F-16V雖不足以平衡兩岸軍力，卻可視為美國力挺民主台灣的最新表態。

官員告訴「時代」雜誌，台灣政府對於美方暫緩軍售的決定並不擔心，仍然相信美中達成貿易協議後美台就能完成軍售，並且認為減少美中貿易摩擦而非升高對立，對台灣比較好。

聯邦政府尚未將F-16V軍售案送交國會批准，而國務院對此持反對態度。一位川普政府官員提到，國務院另外要求召開跨部門會議，討論美國是否應該把M1戰車賣給台灣。