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美因美中貿易協議暫緩對台軍售？林郁方：消息非常真實

2019-04-06 12:43聯合報 記者周志豪╱即時報導

時代雜誌引述3名美方官員說法，表示美國在敲定與中國大陸的貿易協議前，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫。國民黨智庫召集人林郁方分析，美國總統川普急於與中國大陸完成貿易協議，當然要排除不必要干擾。

林郁方認為，美國出售給台灣F-16V戰鬥機計畫「會給，但會延後」，美國目前只是承諾對台軍售，但華府至今未批准整個軍售案，決定權仍在川普。林認為，現在對川普而言，現在最重要的是選舉利益，暫緩出售F-16V戰鬥機計畫消息「非常真實」。

林郁方表示，美中貿易戰後，美國不少企業或賣不出去，或是遭到課重稅反擊，對美國內部衝擊非常大，盡快簽署美中貿易協定，就意味著能讓美國內部從貿易戰的衝擊中解套，重要性當然高於售台60架F16-V戰鬥機。

林郁方說，明年11月3日美國總統就要改選，川普若能順利簽訂美中貿易協定，不僅能為他競選連任爭取更多的鈔票與選票，也象徵他正式扭轉了美中長期不公平貿易現象，將是爭取連任的漂亮成績單，商人出身的川普權衡得失，當然會有所選擇。

林郁方認為，在美中簽署貿易協議的關鍵時期，近日共軍殲十一戰機飛越台灣海峽中線警告，背後原因應該就是美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格所說，與蔡政府向美提出採購F-16V戰機時間點有關，這個訊息難道美國政府不會收到？

林郁方直言，中國大陸對美軍售台灣F-16V戰機做出回應，不是因這60台戰機能改變台海軍事現狀，而是在美中簽署貿易協議前，美國另一手卻同意對台軍售，面子掛不住，也影響中國大陸國家主席習近平對內領導的威望，此刻川普當然必須減少干擾。

國民黨智庫召集人林郁方。本報資料照片／記者曾吉松攝影
國民黨智庫召集人林郁方。本報資料照片／記者曾吉松攝影
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