我購買F-16V 美可望下半年批准

2019-04-06 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



我國向美國提出增購六十六架F-16V的要求，預計川普政府今年下半年之前可望批准。 圖／翻攝洛克希德馬汀公司官網 分享 facebook

F-16V是洛克希德馬丁公司推出的F-16最新改良計畫，並非美軍正式型號，特色是引用主動電子掃描雷達等下一代戰機上使用的技術，使得F-16的偵搜與攻擊能力大增。國軍現役的一四二架F-16A/B，已在進行改良；此外又向美國提出增購六十六架F-16V的要求，預計川普政府今年下半年之前可望批准。國軍的「超級F-16」，總數將達兩百架以上，是全球最大用戶。

國軍現役F-16的性能提升計畫名為「鳳展」，是馬英九／歐巴馬任內訂定。總價一四二○億元，除了兩架原型機之外，其他飛機的改裝工程都在台中的漢翔航太進行，去年底第一批四架已經出廠，全案預定二○二三年完成。

增購F-16的計畫名為「鳳揚」，我方已經於二月底向美方發出「發價書需求信函」，依據美國政府海外軍售規定，行政部門需於四個月內告知國會是否同意。由於會提出需求信函，代表雙方私下已經溝通過。因此如無太大意外，美國政府應該會批准這筆交易。如果以先前F-16海外軍售的例子推估，第一架飛機的交機，可能在二○二三年底或二○二四年。

至於增購F-16要多少錢？先前媒體傳出，全案總價高達新台幣三千九百億元，單價約達兩億美元。不過，軍方與廠商對此都私下澄清：以巴林二○一七年採購十九架為例，「裸機」七千多萬美元，包含訓練、彈藥、兩年後勤，價格約為一億五千萬美元。國軍的採購數量更大，加上先前就已有F-16，價格「不會比巴林更貴」，目前粗估約在新台幣兩千五百億元左右。