國防部修「機動運輸交通管制辦法」首將高鐵納管

2019-04-05 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國防部依「全民防衛動員準備法」，日前預告檢討修訂「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，首次將高鐵公司納入管制，負責高速鐵路運輸輸具整備作業，以強化動員實施階段運輸能量。國防部證實，目前仍在公告修正階段，廣徵各界意見。

國防部表示，動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法自2002年9月發布施行後，曾於2006年9月及2013年5月修正施行。茲配合法制體例機關單位說明慣例，強化動員實施階段運輸能量及聯合運輸指揮機制之組織特性，將台灣高鐵納入動員體系，爰修正此辦法。

依據現行條文「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」第六條，鐵路運輸管制權責，僅有台鐵。今修正新增將高鐵納管。也就是說，修正完成後，高鐵在必要時刻，得依國防部依法配合軍事運輸，負責整備作業。

另修法重點，依作戰計畫，動員實施階段，陸軍航空特戰指揮部所屬航空器指揮權責，過去為空軍司令部，今修正改為國防部。