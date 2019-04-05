攔截共機飛官：心中唯一念頭就是要捍衛國家

2019-04-05 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



在中共戰機3月31日飛越海峽中線之後，國防部長嚴德發今天前往澎湖防區視導，轉達蔡總統對於官兵捍衛領空優異表現的肯定，並且強調對於任何挑釁，國軍「不求戰」、「不避戰」，國軍遵循「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」指示，戮力戰備整備，積極提升戰力，確保國家安全與區域穩定。

國防部也發布了嚴德發與當天執行攔截任務的經國號戰機飛行員對話的照片，新聞稿並表示，這位飛行員回答嚴德發詢問時，表示當時心中唯一的念頭，就是要捍衛國家。不過，新聞稿並未提及這位飛官的姓名。

空軍將馬公機場視為前進基地，每年夏季會派遣戰鬥機進駐，稱為「天駒部隊」。近年天駒部隊均由操作經國號戰機的第一聯隊（台南）、第三聯隊（台中清泉崗）派出，由軍方發布照片可以看到，目前執行天駒任務的，是第一聯隊的第九作戰隊，成員還包括國軍首位由基層士兵一路考上飛官的女性郭文靜中尉。

軍方每年的天駒任務，是由4月1日開始，由於這次共機越界發生在3月31日，外界不免猜測，是否刻意挑在前一天進行？不過今天軍方的新聞稿，卻形同表示：3月31日當天，駐澎湖的戰鬥機就曾經起飛執行攔截。