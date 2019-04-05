親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

影／開贓車遭攔查拒檢 嫌犯竄逃撞死彭淮南親哥

日職／王柏融首打席腿部觸身球 上壘無礙留場上

影／陸戰99旅號稱「鐵軍」 原來起因北伐戰功

2019-04-05 17:24聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共軍機跨越海峽中線事件，政府第一時間就表達譴責，蔡英文總統昨天並利用巡視嘉義的機會，前往當天執行攔截任務的空軍第四聯隊慰勉。近年大量製作宣傳短片的國防部，近日也推出多部影片，強調國軍捍衛國土的決心。海軍陸戰隊今天也發布一支「奮勇衛疆榮譽勳章」短片，以陸戰99旅在恆春三軍聯訓基地參加「聯勇」操演的影片，強調面對潛藏的衝突危機，陸戰隊將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。全體陸戰隊員不求戰，也不畏戰，將繼續勤訓精練、戮力備戰，體現兩棲勁旅的榮譽，展現陸戰隊守護家園的決心。

在影片的開頭與結尾，都出現99旅的隊徽。盾形圖案中間是一名古代武士、海軍陸戰隊徽、以及「鐵軍」兩個字。「鐵軍」是99旅的部隊代號，原因可以追溯到民國15年，北伐時期的國民革命軍第四軍。誓師北伐後，第四軍先後打贏汀泗橋、賀勝橋等血戰，擊潰吳佩孚部主力。在收復武漢三鎮後，地方父老贈送第四軍一塊盾形獎牌，上書「鐵軍」二字，從此該軍以「鐵軍」為號。

民國38年大陸赤化，第四軍撤退來台後，先改編為獨立第4師，後來改番號為81師，繼續使用鐵軍稱號以及盾形武士隊徽，當時被基層官兵戲稱「黑人部隊」。民國55年，政府擴編海軍陸戰隊，將陸戰第1旅與81師合併，成為陸戰第2師，但繼續使用「鐵軍」封號與隊徽。此後陸戰第2師改番號為99師，在民國80年代後半的「精實案」縮編為99旅。

不過，標榜繼承「鐵軍」封號的，也包括對岸的中共解放軍。由於北伐初期仍屬國共合作時代，國民革命軍中不乏中共黨員。參加過汀泗橋之役的第四軍獨立團，團長葉挺就是共產黨。第二年國共分裂，軍中共黨幹部在江西南昌發動暴動，正式叛出國府，葉挺獨立團也是參與者之一。此後歷經幾十年演變，如今的「鐵軍團」是解放軍陸軍82集團軍的127旅。

海軍陸戰隊推出短片「奮勇衛疆榮譽勳章」。圖／軍聞社
海軍陸戰隊推出短片「奮勇衛疆榮譽勳章」。圖／軍聞社
分享
陸戰99旅「鐵軍」隊徽，沿襲自前身陸軍81師。圖／引自海軍陸戰99旅臉書
陸戰99旅「鐵軍」隊徽，沿襲自前身陸軍81師。圖／引自海軍陸戰99旅臉書
分享

陸戰隊中共海軍
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

「詩詞界男神」役男被推下樓腦震盪 役政署說話了

2019-04-05 17:08

梅復興：「光榮之星」艇非海軍微型飛彈突擊艇原型

2019-04-05 16:51

不畏共軍挑釁 海軍陸戰隊發布演訓實況

2019-04-05 13:42

【重磅快評】中共軍演老李演很大 小英只會鐵公雞

2019-04-05 09:25

官員：勿將派事務官解讀成陸戰隊進駐AIT

2019-04-04 23:49

陸：美派軍人赴台 違一中原則

2019-04-04 23:42

蔡總統視察空軍：國家主權一寸不讓

2019-04-04 23:33

獨／總統視察嘉義基地 F-16第二位女飛官曝光

2019-04-04 19:51

蔡英文慰勉空軍4聯隊 李喜明慰勉IDF與防空飛彈部隊

2019-04-04 17:31

陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫

2019-04-04 15:55

總統說不怕國際軍火商威脅 林濁水：語見玄機

2019-04-04 15:14

美軍駐台AIT大方說 華美斷交後首位駐台陸戰隊員是他

2019-04-04 14:52

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

2019-04-04 14:28

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

共機越中線財神爺年初就知道 北港武德宮國運籤神準

2019-04-04 12:37

共機越線爭議 蔡英文今到嘉義慰勞空軍

2019-04-04 11:33

【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57

黑鷹進駐汰除8架S-70C 空軍救護新機籌購撤案

2019-04-04 09:56

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

陸航UH-1H服役近50年 汰除沒除役儀式令人憾

2019-04-04 09:23

蔡總統宣布 國造潛艦2025成軍

2019-04-04 00:10

AIT首度證實 陸戰隊2005即派駐

2019-04-04 00:08

繼續對共機越線表態 蔡總統明赴嘉義慰勞飛官

2019-04-03 19:54

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

共機越中線 陳明通憂民眾沒危機感

2019-04-03 17:08

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38

政治操作！軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:29

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

共機越台海中線 美批北京：片面改變台海現狀

2019-04-03 00:07

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

AIT再貼美軍印太司令證詞 反對改變台海現狀作為

2019-04-02 18:07
看更多

熱門文章

邱毅評韓國瑜「精過孫猴子」 等蔡賴出線才要決定

2019-04-05 11:14

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

獨／總統視察嘉義基地 F-16第二位女飛官曝光

2019-04-04 19:51

韓國瑜談就職百日 為90萬票的希望急得不得了

2019-04-05 00:07

港媒大篇幅報導高雄美食 謝金河：看出挺韓市長的用心

2019-04-05 08:22

孫大千諷：政黨輪替後法院變成民進黨開的嗎？

2019-04-05 09:16

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

【重磅快評】中共軍演老李演很大 小英只會鐵公雞

2019-04-05 09:25

周錫瑋：當年徵召民調最高的朱立倫 如今應徵召韓國瑜

2019-04-05 14:44

韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44

李登輝秘錄 在兩岸負責情蒐的兄弟打造兩岸極機密管道

2019-04-05 07:41

韓國瑜下周三訪美 僑宴爆桌 有隱秘行程？

2019-04-05 00:14

韓國瑜單挑賴清德：2個令狐沖直球對決

2019-04-04 23:57

韓國瑜帶隊掃毒 夜店咖卻嗨了

2019-04-05 00:33

母校將兩岸標同色 蔡英文：台灣不會從地球上消失

2019-04-05 12:15

話中有話？卓榮泰臉書貼「照步來很難嗎？」

2019-04-04 23:00

周日「吳朱會」朱立倫出招 要求公開會談

2019-04-04 23:32

莫拉克風災10年…防災，滾動檢討 撤離，民眾懂了

2019-04-05 01:34

「吳朱會」改閉門會？朱立倫：每個字、每句話都可公開

2019-04-05 11:33

IDF飛官攔截殲11戰機 退伍學長肅然起敬

2019-04-05 15:42

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

林飛帆表態挺蔡英文 籲民進黨切勿終止初選

2019-04-05 15:19

侯友宜上任100天／新北市民驚喜 議員催再加把勁

2019-04-05 00:54

蔡英文慰勉空軍4聯隊 李喜明慰勉IDF與防空飛彈部隊

2019-04-04 17:31

即將離任 宏都拉斯大使：台灣永遠在我心裡

2019-04-04 22:27

立委不是什麼都能喬！ 皮條客狂打電話逼選民服務

2019-04-05 08:25

莫拉克風災10年…你們還好嗎？

2019-04-05 01:13

影／遲不表態讓藍綠「活該」緊張 柯文哲：我有時頑皮

2019-04-04 18:20

官員：勿將派事務官解讀成陸戰隊進駐AIT

2019-04-04 23:49

新聞眼／吳朱會攤牌？還是以拖待變？

2019-04-04 23:51

莫拉克風災10年…阿里山花10億 森林鐵路未全通

2019-04-05 01:26

朱立倫呼籲朱吳會公開對話 國民黨不同意

2019-04-05 09:32

影／朱立倫十八個字展決心與黨主席見面公開展團結

2019-04-04 19:15

同婚立法放緩 黨政高層致電教會「先英德後同婚」

2019-04-05 11:32

陸：美派軍人赴台 違一中原則

2019-04-04 23:42

柯文哲：藍綠夾殺 第三勢力很難

2019-04-05 00:22

黨內互打 蔡正元：費鴻泰賴士葆應退出黨內初選

2019-04-05 12:57

大甲媽遶境 「總統級」大咖搶曝光

2019-04-04 23:57

蘇嘉全要當小英副手？ 賴清德：沒看到這條新聞

2019-04-04 17:36

總統提名 朱立倫指與吳敦義沒有溝通問題

2019-04-04 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top