影／陸戰99旅號稱「鐵軍」 原來起因北伐戰功

2019-04-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共軍機跨越海峽中線事件，政府第一時間就表達譴責，蔡英文總統昨天並利用巡視嘉義的機會，前往當天執行攔截任務的空軍第四聯隊慰勉。近年大量製作宣傳短片的國防部，近日也推出多部影片，強調國軍捍衛國土的決心。海軍陸戰隊今天也發布一支「奮勇衛疆榮譽勳章」短片，以陸戰99旅在恆春三軍聯訓基地參加「聯勇」操演的影片，強調面對潛藏的衝突危機，陸戰隊將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。全體陸戰隊員不求戰，也不畏戰，將繼續勤訓精練、戮力備戰，體現兩棲勁旅的榮譽，展現陸戰隊守護家園的決心。

在影片的開頭與結尾，都出現99旅的隊徽。盾形圖案中間是一名古代武士、海軍陸戰隊徽、以及「鐵軍」兩個字。「鐵軍」是99旅的部隊代號，原因可以追溯到民國15年，北伐時期的國民革命軍第四軍。誓師北伐後，第四軍先後打贏汀泗橋、賀勝橋等血戰，擊潰吳佩孚部主力。在收復武漢三鎮後，地方父老贈送第四軍一塊盾形獎牌，上書「鐵軍」二字，從此該軍以「鐵軍」為號。

民國38年大陸赤化，第四軍撤退來台後，先改編為獨立第4師，後來改番號為81師，繼續使用鐵軍稱號以及盾形武士隊徽，當時被基層官兵戲稱「黑人部隊」。民國55年，政府擴編海軍陸戰隊，將陸戰第1旅與81師合併，成為陸戰第2師，但繼續使用「鐵軍」封號與隊徽。此後陸戰第2師改番號為99師，在民國80年代後半的「精實案」縮編為99旅。