梅復興：「光榮之星」艇非海軍微型飛彈突擊艇原型

2019-04-05 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外界盛傳中科院月前完工下水的80噸「光榮之星」就是國軍「微型飛彈突擊艇」的原型艇，台海安全研究中心主任梅復興今天表示，「光榮之星」並不是規劃中的「微型飛彈突擊艇」，而此艇在倡議者離任後，能否繼續推動 ，或會否另改他種形式推動，恐仍有待觀察。

「微型飛彈突擊艇」由參謀總長李喜明提出，總預算達到316億3844萬元，預計生產60艘。海軍向立法院提出說明指出，全案委由中科院辦理，今年執行合約設計，並建造一艘原型艇進行模擬載台測試，109年由中科院辦理小批量先導生產4艘載台招商評選及簽約，預計在111年前完成作戰測評。

微型飛彈突擊艇約40噸，配備兩枚雄風反艦飛彈，另為提高防空作戰火力並提升戰場存活率，突擊艇還加配肩射式刺針飛彈。測評結果如果符合海軍的作戰需求與作戰效益後，軍方規劃在112到118年完成後續批量（56艘）的量產。

李喜明今年7月將屆齡退伍。

梅復興今天透過臉書貼文表示，中科院日前委龍德造船建造完工下水的「光榮之星」，不是規劃中的「微型飛彈突擊艇」，雖然後者確實有可能亦採多胴船體設計。

梅復興表示，政府高層明顯不支持「微型飛彈突擊艇」，主辦單位秉承上意對其推拖拉，尚結合打手透過民意及輿論嚴予抨擊。 故此案在倡議者離職後還能否繼續推動 ，或會否另改他種形式推動，恐仍有待觀察。