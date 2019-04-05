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IDF飛官攔截殲11戰機 退伍學長肅然起敬

2019-04-05 15:42聯合報 記者江良誠╱即時報導

3月31日中共兩架殲11型戰機踰越海峽中線，兩架經國號戰機前往攔截。南投縣議員葉仁創說，他最近到國姓鄉拜訪選民，得知一名年輕軍官就是負責攔截的經國號戰機飛行員，看到小學弟他言談輕鬆，但眉宇流露保衛台灣的決心，讓他這名憲兵退伍的老學長肅然起敬。

上月31日中共軍機起降頻繁在海峽中線以西訓練，中午11時多，福建省福州義序機場有4架殲11起飛，直接朝我海峽中線飛行，但兩架殲11則轉回海峽中線以西，但第二批次殲11型戰機則直接穿越海峽中線，當時空軍兩架在空執行任務的2架經國號戰機前往攔截，並要求2架殲11立即返回海峽中線以西，嘉義空軍基地派遣4架F16戰機緊急起飛，共機即飛返海峽中線以西空域。

南投縣議員葉仁創是憲兵軍官退伍，葉仁創說，前天到國姓鄉拜訪基層，遇到一名空軍軍官，輾轉得知原來他就是負責攔截殲11戰機的兩位經國號飛行員之一。

他說，這名飛行員年紀很輕，但對於專業展現專業自信，對於捍衛台海領空，又流露出堅毅果然的神情，雖然他對過程不清楚，但小學弟的精神，讓退伍多年他肅然起敬到快起雞皮疙瘩。

葉仁創說，海峽兩岸最近關係緊張，不只大陸軍機頻繁刺探挑釁，連美國軍艦也巡航台海。但身為職業軍人對於自身專業熟練有自信，對保衛台灣展現堅定決心，相信對岸也不敢過度挑釁，導致兩岸關係更緊張。

兩架經國號戰機上月31日攔截跨越海峽中線的中共殲11型戰機。圖／本報資料照片
兩架經國號戰機上月31日攔截跨越海峽中線的中共殲11型戰機。圖／本報資料照片
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兩架經國號戰機上月31日攔截跨越海峽中線的中共殲11型戰機。圖／本報資料照片
兩架經國號戰機上月31日攔截跨越海峽中線的中共殲11型戰機。圖／本報資料照片
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